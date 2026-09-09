Atalanta, martedì 15 settembre allenamento a porte aperte a Zingonia
CALCIO. Un’occasione di incontro tra tifosi e squadra nella settimana che porta alla grande sfida sul campo della Juventus.Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta apre nuovamente le porte del suo centro sportivo ai tifosi, martedì 15 settembre: l’allenamento delle 17.30 sarà a porte aperte, come lo scorso 17 agosto.
Un’occasione per caricare la squadra verso la grande sfida di domenica 20, sul campo della Juventus. L’accesso ai tifosi nerazzurri sarà consentito a partire dalle 17, fino al raggiungimento della massima capienza consentita.
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