Atalanta, otto assenti sicuri a Firenze: scelte ridotte all’osso per Sarri
CALCIO. Giovedì in Toscana la formazione è pressoché obbligata in quasi tutte le zone del campo: qualche opzione a centrocampo e sulla trequarti.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
È un’Atalanta piena di cerotti quella che a Zingonia sta preparando la partita sul campo della Fiorentina, in programma giovedì 29 ottobre alle 20,45. La giornata di martedì 27, oltre alle pessime notizie dei forfait di Bellanova e Scamacca, ha proposto una seduta di allenamento fatta di scarico e lavoro individuale. Il tecnico Sarri ha a disposizione diciassette giocatori, compresi Scalvini e Sulemana, che da lunedì 26 hanno ripreso ad allenarsi anche in campo. Ma gli indisponibili come detto sono tanti, almeno otto sicuri: oltre ai già citati Bellanova e Scamacca, sono fuori Kessie, Raspadori, Kolasinac, Hien, Kossounou e Pompei.
La probabile formazione
Un quadro che restringe all’osso i dubbi di formazione. In difesa in particolare non ce ne sono, di dubbi: Krisensen-Obric la coppia di centrali (probabile che Scalvini, al rientro, parta dalla panchina), Zappacosta e Bernasconi terzini sulle fasce. A centrocampo, insieme a Ederson, uno fra Gaetano e Pasalic. Krstovic punto fermo nel ruolo di centravanti, dietro di lui, nel modulo 4-2-3-1, ci saranno tre giocatori da scegliere fra Elmas, De Ketelaere, Rowe, Zalewski e Samardzic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA