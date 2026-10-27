Atalanta, otto assenti sicuri a Firenze: scelte ridotte all’osso per Sarri

È un’Atalanta piena di cerotti quella che a Zingonia sta preparando la partita sul campo della Fiorentina, in programma giovedì 29 ottobre alle 20,45. La giornata di martedì 27, oltre alle pessime notizie dei forfait di Bellanova e Scamacca, ha proposto una seduta di allenamento fatta di scarico e lavoro individuale. Il tecnico Sarri ha a disposizione diciassette giocatori, compresi Scalvini e Sulemana, che da lunedì 26 hanno ripreso ad allenarsi anche in campo. Ma gli indisponibili come detto sono tanti, almeno otto sicuri: oltre ai già citati Bellanova e Scamacca, sono fuori Kessie, Raspadori, Kolasinac, Hien, Kossounou e Pompei.