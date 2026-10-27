Atalanta, doppio problema muscolare: oltre a Bellanova ai box anche Scamacca

Atalanta, Bellanova si ferma per un problema muscolare. Scamacca da valutare

ATALANTA. Nuovi problemi fisici in casa nerazzurra. Gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto Raoul Bellanova hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Da valutare anche le condizioni di Gianluca Scamacca, che al termine della partita contro il Frosinone ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra.

Atalanta, Bellanova infortunato: le condizioni di Scamacca

Bellanova infortunato domenica 25 ottobre nella gara contro il Frosinone

(Foto di Afb) Per Bellanova gli esami hanno dunque confermato un problema muscolare, mentre per Scamacca bisognerà attendere la prossima settimana, quando le sue condizioni saranno rivalutate. Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero per i due giocatori.

Intanto martedì 27 ottobre, al Centro Bortolotti di Zingonia, la squadra ha svolto una giornata di scarico e lavoro individuale.

Atalanta, gli altri infortunati e la vigilia della Fiorentina

Sulemana e Scalvini hanno lavorato tra campo e palestra, mentre Hien ha svolto soltanto attività in palestra. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie. Mercoledì 28 ottobre sarà già vigilia di campionato. I nerazzurri si alleneranno al mattino a Zingonia, con una seduta a porte chiuse, prima di partire nel pomeriggio per Firenze.