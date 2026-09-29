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Sport / Bergamo Città Martedì 29 Settembre 2026

Atalanta-Pafos, biglietti in vendita dal 1° ottobre

DA SAPERE. La prima gara della League Phase di Conference League si giocherà a Bergamo giovedì 15 ottobre alle 21. Vendita aperta dalle 10 di giovedì 1° ottobre.

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Redazione Web
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Atalanta-Pafos, biglietti in vendita dal 1° ottobre
Mister Sarri

Bergamo

L’Atalanta affronterà il Pafos nella prima gara della League Phase di Uefa Conference League 2026/27. La partita è in programma allo stadio di Bergamo giovedì 15 ottobre alle 21. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di giovedì 1° ottobre fino al calcio d’inizio, salvo esaurimento dei posti.

Dove acquistare i biglietti per Atalanta-Pafos

I tagliandi saranno disponibili online su Vivaticket, nei punti vendita abilitati e al Ticketing Point dello stadio negli orari di apertura. Il giorno della partita il Ticketing Point di viale Giulio Cesare aprirà quattro ore prima del calcio d’inizio, anche per l’assistenza su biglietti e abbonamenti. Qui tutte le tariffe

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