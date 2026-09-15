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Sport / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Atalanta, per la Conference esercitate 9.961 prelazioni. Inizia la vendita libera

CALCIO. I mini abbonamenti in vendita fino alle 19 di domenica 20 settembre. I prezzi: 42 euro nelle curve e nel parterre Rinascimento.

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Redazione Web
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Atalanta, per la Conference esercitate 9.961 prelazioni. Inizia la vendita libera

Bergamo

Un mese esatto all’esordio dell’Atalanta nella fase campionato della Conference League, in programma giovedì 15 ottobre in casa contro i ciprioti del Pafos. Alle 19 di oggi, 15 settembre, si è chiusa la fase di prelazione per i mini abbonamenti da tre partite, con 9.961 tessere sottoscritte. Alle 10 di domani, 16 settembre, scatta la vendita libera.

La vendita libera

I tifosi nerazzurri potranno acquistare il mini abbonamento alla Conference League fino alle 19 di domenica 20 settembre. In vendita libera, si va dai 42 euro nelle curve e nel parterre Rinascimento, ai 75 in Tribuna Ovest, agli 80 in Tribuna Rinascimento G. Si sale poi fino ai 100 euro della Tribuna Rinascimento e ai 200 in Tribuna d’onore e Pitch view. Tutte le info su atalanta.it.

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