Atalanta, Sarri: «Sprecate superiorità e perso per un errore»

L’analisi di Sarri

L’analisi del match mostra un Sarri soddisfatto a metà: «Il primo tempo è stato a tratti di sofferenza, ma nel secondo siamo schizzati fuori tantissime volte vanificando tante situazioni favorevoli - aggiunge -. Ho visto ritmo e intensità, una prestazione europea, di livello. Vanificare superiorità numeriche senza concludere in porta in una competizione del genere costa».