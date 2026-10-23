Atalanta, Sarri: «Sprecate superiorità e perso per un errore»
L’INTERVISTA. Il tecnico nerazzurro: «Come se ne esce? Col risultato. Mancavano quattro centrali»Lettura meno di un minuto.
Amsterdam
Non mi aspettavo di perdere negli ultimi cinque minuti». Così Maurizio Sarri, a Sky Sport, dopo la sconfitta per 2-0 dell’Atalanta in casa dell’Ajax in Conference League. «Da una situazione del genere si esce con un risultato, ma da Amsterdam usciamo senza sconforto. Gli aspetti positivi sono più di quelli negativi», rimarca il tecnico.
L’analisi di Sarri
L’analisi del match mostra un Sarri soddisfatto a metà: «Il primo tempo è stato a tratti di sofferenza, ma nel secondo siamo schizzati fuori tantissime volte vanificando tante situazioni favorevoli - aggiunge -. Ho visto ritmo e intensità, una prestazione europea, di livello. Vanificare superiorità numeriche senza concludere in porta in una competizione del genere costa».
Il peso degli infortuni
Sul primo gol subìto a 3’ dal 9’, l’allenatore nerazzurro assolve il suo 2006 che ha sostituito Kolasinac, infortunato come Hien, Kossounou e Scalvini: «Obric non andava lasciato senza copertura su un avversario con più centimetri e chili - chiude -. Possiamo migliorare anche nella fase difensiva, stasera mancavano quattro difensori centrali. Per caratteristiche la nostra è una squadra sicuramente più offensiva».
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