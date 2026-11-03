Atalanta subito in campo verso la Conference. Scamacca vicino al rientro
CALCIO. Dopo il ko con il Parma, Atalanta subito in campo martedì per preparare la sfida con il Kairat di giovedì. Si avvicina il rientro di Scamacca che si è allenato con la squadra.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
Neanche il tempo si provare a smaltire la pesante sconfitta di lunedì sera contro il Parma, e l’Atalanta nella mattinata di martedì 3 novembre è tornata ad allenarsi in vista della sfida di giovedì con i kazaki del Kairat Almaty per la terza giornata della fase a campionato della Conference League, gara in programma alle 18,45 a Bergamo. Come da tradizione del giorno successivo a una partita, chi ha giocato contro il Parma ha effettuato un lavoro differenziato con recupero, mentre chi non è stato impiegato nel match di lunedì sera, dopo la consueta attivazione e il torello iniziale, ha svolto un’esercitazione sul possesso palla e gli sviluppi offensivi. concludendo la seduta con dei lavori individualizzati.
Squadra in ritiro a Zingonia
Per quanto riguarda gli infortunati, Scamacca è vicino al rientro e ha svolto seduta in gruppo. Raspadori, Kolasinac e Kessie hanno effettuato lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen, mentre Kossounou, Hien e Pompei hanno fatto terapie e palestra. Come annunciato lunedì sera, la squadra resterà in ritiro nel Centro Bortolotti e mercoledì 4 novembre sarà impegnata in un allenamento pomeridiano alle 15,45 a porte chiuse.
Con il Kairat dirige Weinberger
Sempre martedì, la Uefa ha reso note le designazioni per la partita di giovedì di Conference League: squadra arbitrale completamente austriaca con l’arbitro Julian Weinberger che dirigerà Atalanta-Kairat Almaty. Assistenti Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch, IV ufficiale Stefan Ebner; al Var Alan Kijas e Josef Spurny.
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