Atalanta subito in campo verso la Conference. Scamacca vicino al rientro

Neanche il tempo si provare a smaltire la pesante sconfitta di lunedì sera contro il Parma, e l’Atalanta nella mattinata di martedì 3 novembre è tornata ad allenarsi in vista della sfida di giovedì con i kazaki del Kairat Almaty per la terza giornata della fase a campionato della Conference League, gara in programma alle 18,45 a Bergamo. Come da tradizione del giorno successivo a una partita, chi ha giocato contro il Parma ha effettuato un lavoro differenziato con recupero, mentre chi non è stato impiegato nel match di lunedì sera, dopo la consueta attivazione e il torello iniziale, ha svolto un’esercitazione sul possesso palla e gli sviluppi offensivi. concludendo la seduta con dei lavori individualizzati.

Squadra in ritiro a Zingonia

Per quanto riguarda gli infortunati, Scamacca è vicino al rientro e ha svolto seduta in gruppo. Raspadori, Kolasinac e Kessie hanno effettuato lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen, mentre Kossounou, Hien e Pompei hanno fatto terapie e palestra. Come annunciato lunedì sera, la squadra resterà in ritiro nel Centro Bortolotti e mercoledì 4 novembre sarà impegnata in un allenamento pomeridiano alle 15,45 a porte chiuse.

Con il Kairat dirige Weinberger