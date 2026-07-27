Atalanta, Sulemana a Zingonia. Ora manca solo De Ketelaere
CALCIO. Kamaldeen Sulemana è tornata a Bergamo: per lui visite mediche e test di profilazione e valutazione. Per completare il gruppo si attende De Ketelaere.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
Dopo il periodo di riposo post Mondiale, è rientrato a Zingonia Kamaldeen Sulemana, il cui programma di attività fra lunedì 27 e martedì 28 luglio prevede visite mediche e test di profilazione e valutazione
Domenica è stata la volta anche di Mario Pasalic. Anche il centrocampista dalla nazionale croata è rientrato a Zingonia dalle vacanze post Mondiale. Ora all’appello manca solo Charles De Ketelaere.
Domenica SuperMario ha svolto visite mediche e test di valutazione. E sempre domenica, intanto, prima del test amichevole con l’Arezzo andato in scena in serata al Centro Bortolotti, la squadra si è allenata al mattino con una seduta tecnico-tattica.
Per lunedì e martedì, dopo le fatiche dei giorni precedenti, sono previste due giornate libere, con ripresa degli allenamenti programmata per mercoledì pomeriggio.
I prossimi impegni
Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, per l’Atalanta è il momento di affinare ulteriormente la preparazione in vista degli impegni internazionali. Sullo sfondo, infatti, ci sono i test più probanti e che forniranno allo staff tecnico segnali più chiari in vista dell’inizio della stagione. Domenica 2 agosto è in programma il prestigioso test amichevoli con il Feyenoord a Rotterdam, in Olanda, con fischio d’inizio alle 15. Mentre sabato 8 agosto i nerazzurri saranno in campo a Gelsenkirchen (fischio d’inizio alle 17) contro i tedeschi dello Schalke 04
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