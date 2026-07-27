Atalanta, Sulemana a Zingonia. Ora manca solo De Ketelaere

Dopo il periodo di riposo post Mondiale, è rientrato a Zingonia Kamaldeen Sulemana, il cui programma di attività fra lunedì 27 e martedì 28 luglio prevede visite mediche e test di profilazione e valutazione

Domenica è stata la volta anche di Mario Pasalic. Anche il centrocampista dalla nazionale croata è rientrato a Zingonia dalle vacanze post Mondiale. Ora all’appello manca solo Charles De Ketelaere.

Domenica SuperMario ha svolto visite mediche e test di valutazione. E sempre domenica, intanto, prima del test amichevole con l’Arezzo andato in scena in serata al Centro Bortolotti, la squadra si è allenata al mattino con una seduta tecnico-tattica.

Per lunedì e martedì, dopo le fatiche dei giorni precedenti, sono previste due giornate libere, con ripresa degli allenamenti programmata per mercoledì pomeriggio.

I prossimi impegni