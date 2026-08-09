Atalanta, ufficiale il trasferimento al Cagliari di Daniel Maldini
CALCIOMERCATO. L’attaccante ceduto in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nuova esperienza in prestito per Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta ceduto al Cagliari. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, in favore del club rossoblù.
Maldini al Cagliari
La nota ufficiale: «Atalanta BC comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, al Cagliari Calcio, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 con opzione che diventa obbligo di acquisizione al verificarsi di determinate condizioni. Il Club augura a Daniel il meglio per questa nuova esperienza professionale in Serie A».
Per Maldini è la seconda esperienza in prestito da quando, nel gennaio 2025, è stato acquistato dall’Atalanta: negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha vestito la maglia della Lazio, allenata dall’attuale tecnico nerazzurro Maurizio Sarri.
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