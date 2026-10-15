Atalanta verso il Pafos: Scamacca si candida a una maglia da titolare

I forfait per infortunio di Giorgio Scalvini (previsto) e Franck Kessie (dell’ultima ora) creano difficoltà all’Atalanta in vista del match di Conference League con il Pafos. La formazione è abbastanza un rebus. In alto mare soprattutto la difesa, e non solo per le assenze: verrà riproposto il modulo 4-2-3-1 o si ritornerà al classico 4-3-3?

Difesa, scelte obbligate

Nel reparto arretrato le scelte sono quasi obbligate: Kolasinac centrale di sinistra al fianco di Kristensen, con Zappacosta a destra (l’ipotesi è infatti concedere un turno di riposo per Bellanova) e Bernasconi a sinistra. I mediani (nel 4-2-3-1) potrebbero essere Pasalic ed Ederson; Gaetano entrerebbe in scena, magari a match in corso, se si tornasse al 4-3-3. Capitolo trequarti: lo schieramento più probabile prevede il ritorno di De Ketelaere a destra, con Elmas a sinistra e in mezzo uno fra Samardzic e Raspadori. Il centravanti potrebbe essere Scamacca, con Krstovic (reduce dalla doppietta al Venezia) inizialmente in panchina.