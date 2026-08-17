Atalanta, Zingonia riapre ai tifosi: allenamento a porte aperte verso l’Hapoel
CALCIO. Lunedì 17 agosto i cancelli del Centro Sportivo Bortolotti apriranno alle 18 per permettere ai sostenitori nerazzurri di assistere gratuitamente alla seduta. Sarà uno degli ultimi test prima dell’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv, in programma giovedì 20 agosto alle 20.30 alla New Balance Arena.Lettura meno di un minuto.
Zingonia
In vista dell’imminente andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv -giovedì 20 alle ore 20.30, New Balance Arena -, la società nerazzurra ha deciso di coinvolgere il proprio pubblico in una maniera a suo modo storica: l’ultima volta che l’Atalanta aveva aperto le porte di Zingonia ai tifosi per assistere a un allenamento è stato infatti venerdì 15 novembre 2024. 640 giorni dopo, i cancelli del Centro Sportivo Bortolotti apriranno alle 18 (ingresso gratuito e consentito sino al raggiungimento della capienza massima della tribuna), arricchendo la seduta di allenamento del gruppo di mister Sarri con un sostegno speciale.
In seguito alla vittoria del Trofeo Bortolotti contro l’Athletic, un Ferragosto di totale riposo e la ripresa con un allenamento pomeridiano nella giornata di i domenica 16 agosto, sarà interessante notare se ci saranno novità di organico rispetto alle ultime disponibilità di rosa.
Non arriveranno da acquisti last minute del mercato, né dai lungodegenti Hien e Kamaldeen: se il nuovo arrivato Kristensen si è già messo all’opera coi compagni nella sessione di domenica, rimane improbabile il recupero di Ahanor e De Ketelaere. Le distrazioni di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba (sinistra per il belga, destra per il classe 2008 nato ad Aversa) dovrebbero essere smaltite con un lavoro differenziato anche nella serata odierna.
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