Atalanta, Zingonia riapre ai tifosi: allenamento a porte aperte verso l’Hapoel

In vista dell’imminente andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv -giovedì 20 alle ore 20.30, New Balance Arena -, la società nerazzurra ha deciso di coinvolgere il proprio pubblico in una maniera a suo modo storica: l’ultima volta che l’Atalanta aveva aperto le porte di Zingonia ai tifosi per assistere a un allenamento è stato infatti venerdì 15 novembre 2024. 640 giorni dopo, i cancelli del Centro Sportivo Bortolotti apriranno alle 18 (ingresso gratuito e consentito sino al raggiungimento della capienza massima della tribuna), arricchendo la seduta di allenamento del gruppo di mister Sarri con un sostegno speciale.

In seguito alla vittoria del Trofeo Bortolotti contro l’Athletic, un Ferragosto di totale riposo e la ripresa con un allenamento pomeridiano nella giornata di i domenica 16 agosto, sarà interessante notare se ci saranno novità di organico rispetto alle ultime disponibilità di rosa.