Atalanta, ecco Kristensen: la presentazione a Zingonia
CALCIO. Il difensore danese classe 2002 arriva dall’Udinese in prestito con opzione di riscatto, destinata a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’operazione può raggiungere i 25 milioni di euro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ecco Thomas Kristensen. Sarà presentato lunedì 17 agosto alle ore 15, al Centro Bortolotti di Zingonia, il nuovo acquisto atalantino: difensore centrale danese classe 2002, è arrivato dall’Udinese con la formula del prestito con opzione di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Il costo complessivo dell’operazione potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni di euro, qualora scattassero tutte le clausole future. Kristensen, cresciuto nel club danese dell’Aarhus e reduce da tre stagioni in Friuli, vanta 18 presenze con la propria nazionale Under 21. Lo scorso venerdì era già in panchina per il Trofeo Bortolotti.
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