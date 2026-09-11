Bergamo, morto Sandro Dall’Ara: storico nome delle due ruote
IL LUTTO. Classe 1944, si è spento nella notte tra il 10 e l’11 settembre. Apparteneva alla storica famiglia di Dall’Ara Moto, attiva dal 1929.Lettura meno di un minuto.
È morto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre Sandro Dall’Ara, nato il 26 agosto 1944, esponente della storica famiglia bergamasca legata da quasi un secolo al mondo delle motociclette. Il suo nome è strettamente legato alla storia di Dall’Ara Moto, attività che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento a Bergamo e in provincia per gli appassionati delle due ruote. Il suo decesso arriva 13 mesi dopo quello del fratello Franco.
Una famiglia legata alle moto dal 1929
La tradizione della famiglia Dall’Ara nel settore motociclistico risale al 1929, quando Urbano Dall’Ara aprì a Bergamo il primo negozio di moto. Nel secondo dopoguerra l’attività passò ad Aldo e successivamente ai figli Luciano, Franco, Sandro ed Ezio, che portarono avanti la passione di
famiglia affiancando al lavoro anche l’attività sportiva.
Sandro fu tra i protagonisti dello sviluppo del motosalone aperto nel 1972. Nel 1978 iniziò il rapporto con Honda, con la concessionaria di via Carducci (chiusa nel 2025) che divenne riferimento ufficiale del marchio per Bergamo e provincia. Negli anni successivi Dall’Ara si affermò anche a livello nazionale, in particolare con la commercializzazione della gamma Honda XR.
La passione per le competizioni
Alla dimensione commerciale si accompagnò sempre quella sportiva, con la partecipazione della famiglia Dall’Ara alle competizioni motociclistiche e un ruolo significativo nel movimento dell’enduro bergamasco. Negli anni il nome Dall’Ara è stato legato a campionati italiani e mondiali. Sandro ha vinto due medaglie d’oro alle Sei Giorni del 1968 e 69. Viveva ormai da tempo al Borghetto di Mozzo: lascia nel dolore la moglie Carla e il figlio Vittorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA