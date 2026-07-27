Bergamo sesta provincia più sportiva d’Italia: prima nel ciclismo

Bergamo è la sesta provincia più sportiva d’Italia e conquista il primo posto nazionale nel ciclismo. È quanto emerge dall’Indice di Sportività 2026, realizzato da Pts Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell’ambito del progetto sulla Qualità della Vita.

La provincia bergamasca si colloca immediatamente alle spalle di Milano, Trento, Bolzano, Bologna e Firenze, confermandosi tra i territori italiani con la maggiore diffusione e qualità dell’attività sportiva.