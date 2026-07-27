Bergamo sesta provincia più sportiva d’Italia: prima nel ciclismo
INDICE DI SPORTIVITÀ. La classifica 2026 del Sole 24 Ore premia il territorio bergamasco, che sale al sesto posto nazionale. Milano conquista per la prima volta la vetta.Lettura 1 min.
Bergamo è la sesta provincia più sportiva d’Italia e conquista il primo posto nazionale nel ciclismo. È quanto emerge dall’Indice di Sportività 2026, realizzato da Pts Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell’ambito del progetto sulla Qualità della Vita.
La provincia bergamasca si colloca immediatamente alle spalle di Milano, Trento, Bolzano, Bologna e Firenze, confermandosi tra i territori italiani con la maggiore diffusione e qualità dell’attività sportiva.
Bergamo prima nel ciclismo
Il risultato più significativo riguarda il ciclismo, settore nel quale Bergamo guida la graduatoria nazionale. Un primato legato alla diffusione della pratica sportiva, alla presenza di società e tesserati, all’organizzazione di manifestazioni e alla tradizione del territorio nelle diverse discipline sulle due ruote.
La provincia bergamasca si colloca immediatamente alle spalle di Milano, Trento, Bolzano, Bologna e Firenze, confermandosi tra i territori italiani con la maggiore diffusione e qualità dell’attività sportiva
Il sesto posto complessivo colloca Bergamo davanti anche a province protagoniste di importanti rimonte, come Belluno, salita di 27 posizioni fino al settimo posto, e Sondrio, passata dalla 35ª alla nona posizione grazie soprattutto al rapporto tra sport, montagna e turismo.
Milano in testa alla classifica
Per la prima volta è Milano la provincia più sportiva d’Italia. A spingere il capoluogo lombardo anche l’eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Sul podio figurano Trento, seconda, e Bolzano, terza.
L’indagine, giunta alla ventesima edizione, prende in considerazione 32 indicatori relativi alla qualità e alla diffusione dello sport. La graduatoria conferma però il divario tra Nord e Sud: le ultime posizioni sono occupate prevalentemente da province del Mezzogiorno, con il Sud Sardegna ancora in fondo alla classifica.
Tra le grandi città, Roma si ferma al 17° posto, pur risultando prima negli sport indoor. Cagliari, al 22° posto, resta invece la provincia meridionale meglio classificata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA