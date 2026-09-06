«Una buona mezz’ora». Sarri: poi non siamo più riusciti a difenderci

Umori opposti e non potrebbe essere altrimenti per i due tecnici di Roma e Atalanta ai microfoni di Dazn. Gian Piero Gasperini sorride per la terza vittoria consecutiva dopo i poker rifilati a Fiorentina e Lecce:«Perdere una partita del genere – esordisce - sarebbe stato difficile da digerire, basta guardare i numeri (36 tiri a 6 ndr). Eppure si era complicata tanto nonostante il grande predominio nel primo tempo che però non era bastato. L’Atalanta è forte, ci ha colpito in ripartenza mettendoci in difficoltà anche in vantaggio sfruttando anche la freschezza degli attaccanti. Con gli ingressi di Ghilardi e Balerdi però non abbiamo più sofferto mentre Castro e Soulé ci hanno dato una grossa spinta davanti. Quando abbiamo pareggiato poi siamo andati di slancio».

«L’Atalanta è forte, ci ha colpito in ripartenza mettendoci in difficoltà anche in vantaggio sfruttando anche la freschezza degli attaccanti»

Mister Gasperini dopo la vittoria

(Foto di Ansa) L’ex allenatore atalantino ha aggiunto: «Nel primo tempo siamo stati un po’ sporchi nell’ultimo controllo, ci è mancato l’ultimo passaggio e un pizzico di cattiveria nel tiro. Però non abbiamo mai cambiato le nostre geometrie giocando sempre con lucidità. E Carnesecchi è stato straordinario in varie circostanze».

I due mister in campo: mister Gasperini e mister Sarri

(Foto di Magni Paolo Foto)

Sarri in campo

(Foto di Magni Paolo Foto)