Campionati italiani, via con la cronometro: Ganna favorito, tre orobici in sella

È arrivato il fine settimana dei Campionati italiani di ciclismo, che si dipanano su tre giornate: giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 giugno. In palio cinque titoli italiani a cui ambiscono professionisti (cronometro e strada), Under 23, donne élite e under. Le regioni coinvolte sono Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Il decollo della manifestazione tricolore come detto giovedì 25, in provincia di Cuneo, con la cronometro individuale Vicoforte-Barolo di 40 chilometri; sabato la gara in linea, la più attesa, via da Asti e arrivo a Cuneo dopo 232,5 km. Domenica Lucca ospita la gara in linea degli Under 23, mentre Pordenone accoglie, in una sola gara, donne élite e under 23.