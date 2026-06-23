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Sport / Bergamo Città Martedì 23 Giugno 2026

Campionati italiani, via con la cronometro: Ganna favorito, tre orobici in sella

CICLISMO. Quaranta km da Vicoforte a Barolo, in Piemonte: iscritti fra gli altri Cattaneo, Milesi e Romele. Cinque i titoli in palio nel lungo weekend tricolore.

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Redazione Web
Redazione Web
Campionati italiani, via con la cronometro: Ganna favorito, tre orobici in sella
Lorenzo Milesi durante l’ultimo Giro d’Italia: giovedì 25 giugno disputerà la cronometro tricolore in provincia di Cuneo
(Foto di Afb)

È arrivato il fine settimana dei Campionati italiani di ciclismo, che si dipanano su tre giornate: giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 giugno. In palio cinque titoli italiani a cui ambiscono professionisti (cronometro e strada), Under 23, donne élite e under. Le regioni coinvolte sono Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Il decollo della manifestazione tricolore come detto giovedì 25, in provincia di Cuneo, con la cronometro individuale Vicoforte-Barolo di 40 chilometri; sabato la gara in linea, la più attesa, via da Asti e arrivo a Cuneo dopo 232,5 km. Domenica Lucca ospita la gara in linea degli Under 23, mentre Pordenone accoglie, in una sola gara, donne élite e under 23.

La crono apre la serie degli avvenimenti: gli iscritti sono 21, tra loro tre orobici, Mattia Cattaneo, Lorenzo Milesi e Alessandro Romele. Il grande favorito è il piemontese Filippo Ganna, che dopo le sei affermazioni precedenti punta al «settebello». Per le altre posizioni del podio in lizza Edoardo Affini, Matteo Sobrero e lo stesso Cattaneo. Nulla è peraltro proibito anche a Milesi. La Mbh Bank insegue la sorpresa con Matteo Ambrosini e Lorenzo Nespoli.

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