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Sport / Val Calepio e Sebino Giovedì 30 Luglio 2026

Cbl Costa Volpino, ecco il calendario: debutto in casa contro il Marsala

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE. La Lega femminile di pallavolo ha pubblicato il calendario della Serie A2: la Cbl Costa Volpino debutterà in casa domenica 4 ottobre contro il Marsala.

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Cbl Costa Volpino, ecco il calendario: debutto in casa contro il Marsala
La Cbl Costa Volpino debutterà in campionato in casa contro il Marsala
(Foto di Lvf)

La Cbl Costa Volpino debutterà nella rinnovata Serie A2 femminile di pallavolo domenica 4 ottobre in casa contro il Marsala. Sarà il primo impegno di un campionato che per il 2026/27 si presenta rinnovato: archiviati i due mini gironi e le pool promozione e salvezza, nella prossima stagione la Serie A2 prevede un girone unico a 17 squadre, con 34 giornate e due turni di riposo per formazione. Si parte nel fine settimana del 3-4 ottobre, ultima giornata il 10-11 aprile 2027. Sono previsti sei turni infrasettimanali e ci sarà una pausa dal 27 dicembre al 6 gennaio.

Raduno lunedì 10 agosto

Al termine della regular season la prima classificata verrà promossa direttamente in Serie A1; le squadre piazzate dalla seconda alla nona posizione disputeranno i playoff con in palio una seconda promozione. Le ultime quattro (Club Italia escluso) retrocederanno in A3, mentre l’eventuale quinta retrocessione (spareggio con la quarta di A3) dipenderà dal piazzamento finale del Club Italia. Alla Coppa Italia accederanno le prime quattro classificate al termine del girone di andata. Intanto per la Cbl si avvicina la ripresa dell’attività: i primi test medici e fisici sono in programma da venerdì 7 agosto, in vista del raduno ufficiale fissato per lunedì 10,

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