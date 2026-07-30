Cbl Costa Volpino, ecco il calendario: debutto in casa contro il Marsala

La Cbl Costa Volpino debutterà nella rinnovata Serie A2 femminile di pallavolo domenica 4 ottobre in casa contro il Marsala. Sarà il primo impegno di un campionato che per il 2026/27 si presenta rinnovato: archiviati i due mini gironi e le pool promozione e salvezza, nella prossima stagione la Serie A2 prevede un girone unico a 17 squadre, con 34 giornate e due turni di riposo per formazione. Si parte nel fine settimana del 3-4 ottobre, ultima giornata il 10-11 aprile 2027. Sono previsti sei turni infrasettimanali e ci sarà una pausa dal 27 dicembre al 6 gennaio.