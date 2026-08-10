Cbl revolution, cambiare molto per restare in alto: «Vogliamo Coppa Italia e playoff»
VOLLEY. Lunedì 10 agosto primo allenamento per Costa Volpino, al via nella quarta stagione consecutiva in Serie A2 femminile. La squadra cambia volto, tra le novità spicca l’opposto Krasteva. Dell’Orto: «Gli obiettivi restano alti».Lettura 1 min.
«La squadra è stata rivoluzionata ma gli obiettivi restano molto alti». Cambiare molto, per non cambiare nulla, rimanere in volo e confermarsi tra le squadre da battere. È la missione della nuova-vecchia Cbl Costa Volpino, in campo lunedì 10 agosto nel primo giorno di allenamenti della stagione 2026/26, la quarta di fila per il club bergamasco nel campionato di Serie A2 femminile.
Rivoluzione a Costa Volpino
Dopo la conquista della Coppa Italia e la rincorsa alla promozione in A1 sino alle semifinali playoff nella scorsa stagione, la squadra di Luciano Cominetti si presenterà al via rivoluzionata con solo cinque le giocatrici confermate in un gruppo rinnovato, in cui spicca l’arrivo dell’opposto bulgaro Monica Krasteva, impegnata in nazionale in vista degli Europei.
«Vogliamo restare tra le prime quattro»
Ma il general manager Roberto Dell’Orto non fa misteri sugli obiettivi stagionali: «Gli obiettivi restano molto alti, entrare nelle prime quattro al termine del girone di andata per partecipare alla Coppa Italia e difendere il titolo conquistato lo scorso anno e arrivare a fine stagione a giocare i playoff per la promozione in A1».
Il 26 primo test con l’Offanengo
La speranza è che la rivoluzione regali il definitivo salto di qualità. «Vedo molto bene Monviso, Perugia e Busto Arsizio, noi cercheremo di tenere il passo di queste tre», spiega Dell’Orto. Cominetti avrà due mesi di tempo per preparare il gruppo, a cominciare dalla prima amichevole, mercoledì 26 agosto a Costa Volpino con l’Offanengo, passando per il test di venerdì 28 a Treviglio contro la ChorusLife Bergamo.
Il campionato prenderà il via domenica 4 ottobre nel match casalingo contro Marsala.
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