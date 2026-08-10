Cbl revolution, cambiare molto per restare in alto: «Vogliamo Coppa Italia e playoff»

«La squadra è stata rivoluzionata ma gli obiettivi restano molto alti». Cambiare molto, per non cambiare nulla, rimanere in volo e confermarsi tra le squadre da battere. È la missione della nuova-vecchia Cbl Costa Volpino, in campo lunedì 10 agosto nel primo giorno di allenamenti della stagione 2026/26, la quarta di fila per il club bergamasco nel campionato di Serie A2 femminile.