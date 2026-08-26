Cdk viaggia verso un ruolo da titolare. Sarri confermerà nove-dieci undicesimi

Mister Sarri non potrà impiegare contro la squadra israeliana Kristensen (per lui terapie dopo la distorsione a un ginocchio), Ahanor (distrazione all’adduttore), Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale), Hien (lesione del tendine prossimale della coscia) ed Elmas , l’ultimo rinforzo,che potrà essere inserito in lista Uefa dal girone. Sarri ha convocato ventidue giocatori, compresi i giovani Obric e Cassa . La principale novità dovrebbe essere De Ketelaere che si candida per l’esordio stagionale da titolare: dovrebbe sostituire Zalewsk i nel ruolo di ala destra.

Krstovic insidia Scamacca

Nelle previsioni l’allenatore nerazzurro confermerà nove-dieci undicesimi della squadra che ha piegato domenica il Sassuolo nel debutto di campionato. Completiamo il discorso sull’attacco dicendo che Raspadori dovrebbe giocare ancora come ala sinistra, mentre al centro del reparto offensivo Scamacca è insidiato da Krstovic, in gol contro gli emiliani. In difesa probabile la riproposizione della coppia centrale Kossounou-Scalvini, davanti a Carnesecchi; a sinistra Bernasconi, a destra Zappacosta pare in vantaggio su Bellanova. Un altro ballottaggio è sulla mediana: Samardzic e Pasalic si giocano una maglia e nel 4-3-3 sembrano quasi scontate le presenze di Gaetano come regista e di Ederson come mezzala.