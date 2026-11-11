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Sport / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

ChorusLife, arriva il Cuneo ultimo in classifica: servono tre punti

VOLLEY. Ottava giornata di Serie A1 femminile: ghiotta occasione per le rossoblù, in campo giovedì 12 novembre al PalaFacchetti di Treviglio.

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ChorusLife, arriva il Cuneo ultimo in classifica: servono tre punti
La palleggiatrice rossoblù Safa Allaoui, 20 anni, ha disputato la stagione 2025/26 con la maglia di Cuneo
(Foto di Colleoni)

Il ChorusLife Bergamo torna a Treviglio per l’ottava giornata della Serie A1 femminile di volley: alle 20,50 di giovedì 12 novembre ospiterà al PalaFacchetti il Cuneo. Il match sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, Dazn e YouTube (biglietti in vendita al prezzo unico di 10 euro). Per il secondo turno consecutivo le rossoblù incrociano una squadra sul fondo della classifica: domenica 8 a Montichiari contro Brescia erano arrivati «solo» due punti, frutto della vittoria al tie-break. L’appuntamento casalingo è dunque ghiotto per tornare a fare bottino pieno. La squadra di Cervellin si presenta al turno infrasettimanale al settimo posto in classifica (12 punti); Cuneo (3) in sette partite è riuscito a centrare la vittoria solo con Firenze.

Bertini: «Vietati cali di attenzione»

L’importante è evitare i cali improvvisi, che a volte ancora si verificano: «Cuneo arriverà a Treviglio con grande voglia di fare punti e non possiamo permetterci cali di attenzione - commenta il direttore sportivo Matteo Bertini -. Dovremo essere aggressivi, concentrati e capaci di imporre il nostro gioco». La formazione: Allaoui (ex di turno) in regia in diagonale con Kipp, Pietrini e Stigrot a lato, Meli e Van Avermaet al centro, Gelin libero.

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