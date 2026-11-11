ChorusLife, arriva il Cuneo ultimo in classifica: servono tre punti

Il ChorusLife Bergamo torna a Treviglio per l’ottava giornata della Serie A1 femminile di volley: alle 20,50 di giovedì 12 novembre ospiterà al PalaFacchetti il Cuneo. Il match sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, Dazn e YouTube (biglietti in vendita al prezzo unico di 10 euro). Per il secondo turno consecutivo le rossoblù incrociano una squadra sul fondo della classifica: domenica 8 a Montichiari contro Brescia erano arrivati «solo» due punti, frutto della vittoria al tie-break. L’appuntamento casalingo è dunque ghiotto per tornare a fare bottino pieno. La squadra di Cervellin si presenta al turno infrasettimanale al settimo posto in classifica (12 punti); Cuneo (3) in sette partite è riuscito a centrare la vittoria solo con Firenze.