ChorusLife Bergamo, la prima di campionato in casa con Macerata

«Esordire in casa è speciale»

Il coach rossoblù Marcello Cervellin sottolinea come «Il calendario è sempre un punto di partenza, mai un punto di arrivo. Guardarlo significa iniziare a immaginare il percorso che ci aspetta, ma sappiamo che ogni partita andrà conquistata sul campo. L’avvio sarà subito molto impegnativo, con avversarie di altissimo livello che ci permetteranno di capire fin dalle prime settimane a che punto sarà la nostra crescita. Arriveremo all’inizio del campionato dopo un percorso di preparazione importante e con un gruppo che dovrà costruire giorno dopo giorno la propria identità. Esordire in casa è un’opportunità speciale: il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare pronti, affrontando ogni gara con umiltà, coraggio e la voglia di crescere».