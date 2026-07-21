ChorusLife Bergamo, la prima di campionato in casa con Macerata
VOLLEY A1 FEMMINILE. La squadra rossoblù debutterà domenica 4 ottobre. Nella seconda giornata big match a Novara. Cervellin: «Farsi trovare pronti».Lettura 1 min.
Bergamo
La Cbf Balducci Hr Macerata sarà la prima avversaria del ChorusLife Volley Bergamo nel campionato di Serie A1 2026/27: questo il responso della pubblicazione del calendario per la nuova stagione. Appuntamento domenica 4 ottobre davanti al pubblico di casa. Dopo l’esordio casalingo arriverà subito un big match con la trasferta di Novara, seguita dalla sfida di Busto Arsizio. Alla quarta giornata, un altro grande appuntamento con una delle protagoniste del volley italiano: Numia Vero Volley Milano farà visita al ChorusLife Volley Bergamo.
«Esordire in casa è speciale»
Il coach rossoblù Marcello Cervellin sottolinea come «Il calendario è sempre un punto di partenza, mai un punto di arrivo. Guardarlo significa iniziare a immaginare il percorso che ci aspetta, ma sappiamo che ogni partita andrà conquistata sul campo. L’avvio sarà subito molto impegnativo, con avversarie di altissimo livello che ci permetteranno di capire fin dalle prime settimane a che punto sarà la nostra crescita. Arriveremo all’inizio del campionato dopo un percorso di preparazione importante e con un gruppo che dovrà costruire giorno dopo giorno la propria identità. Esordire in casa è un’opportunità speciale: il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare pronti, affrontando ogni gara con umiltà, coraggio e la voglia di crescere».
Le altre date
Il girone di ritorno scatterà già il 13 dicembre e subito dopo porterà con sé uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione: il 26 dicembre, nel cuore delle feste, ci si vestirà a festa per ospitare il tradizionale Xmas Match. Davanti al proprio pubblico, Bergamo ospiterà la Laica Uyba Busto Arsizio. La regular season accompagnerà poi il campionato fino al marzo 2027, quando saranno emessi i verdetti per playoff e salvezza.
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