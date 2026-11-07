ChorusLife, chance derby per tornare a volare: obiettivo tre punti contro Brescia
VOLLEY. Domenica 8 novembre (alle 18) a Montichiari le rossoblù affrontano le rondinelle dell’ex coach Solforati, ultime in classifica. Dopo il ko con Scandicci Bergamo vuole tornare al successo per puntellare il sesto posto.Lettura meno di un minuto.
Il derby per ricominciare a correre. Dopo la sconfitta con la corazzata Scandicci, domenica 8 novembre il ChorusLife Volley Bergamo sfida il Millenium Brescia a Montichiari (alle 18, diretta su Dazn, youtube e sul profilo Tik Tok della Lega volley femminile) per tornare al successo e consolidare il sesto posto in classifica condiviso con Novara.
Stigrot: «Guai a sottovalutare Brescia»
Le rondinelle allenate dall’ex tecnico rossoblù Matteo Solforati sono ultime in classifica, con due punti e una sola vittoria dopo essere tornate in A1 dopo cinque stagioni. Ma la schiacciatrice rossoblù Lena Stigrot non si fida delle classifica e dei numeri della padrone di casa. «Brescia vale sicuramente più della classifica, ci aspetta una partita difficile e dovremo essere concentrata fin dal primo pallone», ha avvertito la squadra la tedesca.
Cervellin con la squadra tipo
Cervellin dovrebbe confermare la formazione-tipo con Allaoui in regia, Kipp opposto, Pietrini e Stigrot a lato, Meli e Van Avermaet al centro, Gelin libero.
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