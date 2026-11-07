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Sport / Bergamo Città Sabato 07 Novembre 2026

ChorusLife, chance derby per tornare a volare: obiettivo tre punti contro Brescia

VOLLEY. Domenica 8 novembre (alle 18) a Montichiari le rossoblù affrontano le rondinelle dell’ex coach Solforati, ultime in classifica. Dopo il ko con Scandicci Bergamo vuole tornare al successo per puntellare il sesto posto.

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ChorusLife, chance derby per tornare a volare: obiettivo tre punti contro Brescia
Lena Stigrot (a destra) in azione: il ChorusLife di Cervellin ha l’occassione di tornare al successo nel derby con Brescia, confermando il buon avvio di stagione.
(Foto di Colleoni)

Il derby per ricominciare a correre. Dopo la sconfitta con la corazzata Scandicci, domenica 8 novembre il ChorusLife Volley Bergamo sfida il Millenium Brescia a Montichiari (alle 18, diretta su Dazn, youtube e sul profilo Tik Tok della Lega volley femminile) per tornare al successo e consolidare il sesto posto in classifica condiviso con Novara.

Stigrot: «Guai a sottovalutare Brescia»

Le rondinelle allenate dall’ex tecnico rossoblù Matteo Solforati sono ultime in classifica, con due punti e una sola vittoria dopo essere tornate in A1 dopo cinque stagioni. Ma la schiacciatrice rossoblù Lena Stigrot non si fida delle classifica e dei numeri della padrone di casa. «Brescia vale sicuramente più della classifica, ci aspetta una partita difficile e dovremo essere concentrata fin dal primo pallone», ha avvertito la squadra la tedesca.

Cervellin con la squadra tipo

Cervellin dovrebbe confermare la formazione-tipo con Allaoui in regia, Kipp opposto, Pietrini e Stigrot a lato, Meli e Van Avermaet al centro, Gelin libero.

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