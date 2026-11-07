ChorusLife, chance derby per tornare a volare: obiettivo tre punti contro Brescia

Il derby per ricominciare a correre . Dopo la sconfitta con la corazzata Scandicci, domenica 8 novembre il ChorusLife Volley Bergamo sfida il Millenium Brescia a Montichiari (alle 18, diretta su Dazn, youtube e sul profilo Tik Tok della Lega volley femminile) per tornare al successo e consolidare il sesto posto in classifica condiviso con Novara.

Stigrot: «Guai a sottovalutare Brescia»

Le rondinelle allenate dall’ex tecnico rossoblù Matteo Solforati sono ultime in classifica, con due punti e una sola vittoria dopo essere tornate in A1 dopo cinque stagioni. Ma la schiacciatrice rossoblù Lena Stigrot non si fida delle classifica e dei numeri della padrone di casa. «Brescia vale sicuramente più della classifica, ci aspetta una partita difficile e dovremo essere concentrata fin dal primo pallone», ha avvertito la squadra la tedesca.