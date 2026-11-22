Tre punti, il sesto posto e la festa d’addio a Lena Stigrot , all’ultima partita a Bergamo. Domenica 22 novembre il ChorusLife Volley Bergamo si prende tutto il piatto in tavola al PalaFacchetti di Treviglio contro Talmassons, firmando un netto 3-0 che riporta il sorriso in casa rossoblù.

Prova d’autore

Dopo la sconfitta con Conegliano con la soddisfazione di aver strappato un set, la squadra di Cervellin liquida le friulane con una prova d’autore , partendo col piglio giusto e senza permettere alle avversarie di rientrare in partita.

Festa Stigrot e sesto posto

Una festa nella festa per Stigrot che al passo d’addio con le rossoblù firma una delle sue migliori partite e lascia Bergamo come mvp della gara. La schiacciatrice è in partenza per gli Stati Uniti, dove giocherà per le Omaha Supernovas in Nebraska. La vittoria con Talmassons nel frattempo permette al ChorusLife di scavalcare Novara in classifica e di salire al sesto posto a quota 17.