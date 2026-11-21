Tre punti nell scontro diretto contro il Talmassons e un addio formato festa per Lena Stigrot. Domenica 22 novembre al PalaFacchetti di Treviglio (alle 17, diretta Dazn) il ChorusLife Volley Bergamo vuole regalarsi un doppio sorriso dopo aver spaventato la corazzata Conegliano, conquistando un set e un buona razione di autostima. Ma ora è il momento di puntellare la classifica.