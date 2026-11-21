ChorusLife, obiettivo doppio: tre punti con Talmassons e la festa per Stigrot
VOLLEY. Domenica 22 novembre al PalaFacchetti di Treviglio (alle 17, su Dazn) le rossoblù cercano il bottino pieno nello scontro diretto con le friulane per consolidare il settimo posto. Ultima bergamasca della tedesca, che andrà negli Usa.Lettura meno di un minuto.
Tre punti nell scontro diretto contro il Talmassons e un addio formato festa per Lena Stigrot. Domenica 22 novembre al PalaFacchetti di Treviglio (alle 17, diretta Dazn) il ChorusLife Volley Bergamo vuole regalarsi un doppio sorriso dopo aver spaventato la corazzata Conegliano, conquistando un set e un buona razione di autostima. Ma ora è il momento di puntellare la classifica.
La difesa del settimo posto
Settime a quota 14, le rossoblù hanno necessità di fare bottino pieno contro le friulane, ottave a quota 12, per tenere a bada le rivali di giornata, in campo con l’ex Frosini, e per restare nella scia delle migliori anche in ottica Coppa Italia.
Lena al passo d’addio
L’occasione per tornare a correre è ghiotta anche per celebrare nel migliore dei modi l’ultima gara bergamasca della tedesca Stigrot, al passo d’addio in rossoblù prima di partire per il Nebraska, dove giocherà con le Omaha Supernovas. Motivo in più per regalarsi una domenica perfetta.
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