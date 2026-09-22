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Sport / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

ChorusLife, parola d’ordine «ambizione»: la traduzione è il ritorno in Europa

VOLLEY FEMMINILE. La squadra al gran completo è stata presentata allo smart district cittadino. Su il sipario anche sulle nuove divise. «Stimoli per migliorare».

Lettura meno di un minuto.
ChorusLife, parola d’ordine «ambizione»: la traduzione è il ritorno in Europa
La presentazione della ChorusLife Volley Bergamo: la squadra è molto ambiziosa
(Foto di Colleoni)

Pomeriggio di festa per la pallavolo bergamasca: nel nuovo smart district cittadino è stata infatti presentata martedì 22 settembre la ChorusLife Volley Bergamo al gran completo, che in un evento partecipato da un folto pubblico e animato dall’entusiasmo delle giovani pallavoliste dell’Academy ha anche scoperto le nuove maglie. Con una parola d’ordine su tutte - «Ambizione» - risuonata più volte durante la presentazione. Il sogno è tornare ai fasti del passato e dunque a giocare nell’Europa del volley femminile: tra gli obiettivi c’è anche quel traguardo da raggiungere.

«Per fare sempre meglio»

Hanno preso la parola, in una seconda presentazione dopo quella del raduno di agosto, Federica Stufi e Francesca Piccinini, direttore sportivo e general manager della ChorusLife Volley Bergamo Academy, Andrea Veneziani, presidente del consiglio di amministrazione, Marcella Messina, assessore allo Sport del Comune di Bergamo, e Juri Imeri, sindaco di Treviglio: la squadra rossoblù, come nella passata stagione, disputerà infatti alcune partite alla ChorusLife Arena e il resto al PalaFacchetti. Sono intervenuti anche Fabio Bosatelli, presidente di Gewiss, e Paolo Cervini, Ceo di Polifin e presidente di ChorusLife. «Tanti stimoli per fare sempre meglio», è stato il minimo comun denominatore delle dichiarazioni.

Le maglie ricalcano la linea dell’anno scorso: fondo nero, una striscia verticale rossa e una blu. Libero in grigio e rosso, seconda e terza maglia ancora da presentare.

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