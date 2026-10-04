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Sport / Bergamo Città Domenica 04 Ottobre 2026

ChorusLife Volley Bergamo, la partenza è quella giusta: Macerata ko in 4 set

VOLLEY. Domenica 4 ottobre a Treviglio buon esordio delle rossoblù nel campionato di A1. Allaoui (mvp della partita) e Pietrini subito protagoniste, la squadra di Cervellin si distrae sul 2-0 ma poi chiude nel quarto parziale.

Lettura meno di un minuto.
ChorusLife Volley Bergamo, la partenza è quella giusta: Macerata ko in 4 set
Safa Allaoui in azione contro Macerata all’esordio a Treviglio: la palleggiatrice ha preso in mano il gioco rossoblù ed è stata premiata come migliore in campo.
(Foto di Foto Lvf)

Esordio col sorriso. Un set distratto, una lotta punto a punto, ma alla fine il ChorusLife Volley Bergamo centra la prima, battendo Macerata all’esordio in campionato. Domenica 4 ottobre a Treviglio le rossoblù di Cervellin superano le marchigiane 3-1 mettendo in mostra la regia della palleggiatrice Allaoui, mvp della partita, e la vena dell’attesissima Pietrini, miglior realizzatrice con 18 punti.

Partenza rossoblù

Le rossoblù partono forte con Pietrini e chiudono il primo set sul 25-17. Macerata cerca di reagire in avvio di secondo set, ma Allaouoi gestisce bene il gioco e Bergamo sigla anche il secondo parziale con Stigrot (25-23).

Il calo

Macerata però è viva e pimpante e lo conferma nel terzo parziale (16-25), approfittando anche di un calo di tensione della squadra di Cervellin che si ritrova a dover lottare in un match che sembrava chiuso.

Ruggito finale

Le rossoblù però hanno il merito di non accusare il colpo e di rimettersi in carreggiata allungando nella parte finale del set e chiudendo 25-21. Il primo ciak è riuscito, domenica la prova del nove con la big Novara.

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