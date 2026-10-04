ChorusLife Volley Bergamo, la partenza è quella giusta: Macerata ko in 4 set

Partenza rossoblù

Le rossoblù partono forte con Pietrini e chiudono il primo set sul 25-17. Macerata cerca di reagire in avvio di secondo set, ma Allaouoi gestisce bene il gioco e Bergamo sigla anche il secondo parziale con Stigrot (25-23).

Il calo

Macerata però è viva e pimpante e lo conferma nel terzo parziale (16-25), approfittando anche di un calo di tensione della squadra di Cervellin che si ritrova a dover lottare in un match che sembrava chiuso.

Ruggito finale

Le rossoblù però hanno il merito di non accusare il colpo e di rimettersi in carreggiata allungando nella parte finale del set e chiudendo 25-21. Il primo ciak è riuscito, domenica la prova del nove con la big Novara.