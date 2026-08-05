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Sport / Valle di Scalve Mercoledì 05 Agosto 2026

Colere torna a fare l’americana: la Yankee Run accende la Val di Scalve

CORSA SU STRADA. Giovedì 6 agosto, dalle 21,30 in Piazza Risorgimento, è in programma la kermesse mutuata dal ciclismo: una dozzina di atleti in gara con eliminazione dell’ultimo, sino alla finale a tre. Occhi su Morosini.

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Colere torna a fare l’americana: la Yankee Run accende la Val di Scalve
La Yankee Run a Colere: giovedì 6 agosto la kermesse all’americana torna in Val di Scalve per la quattordicesima edizione della gara a eliminazione
(Foto di Degiorgi)

Yankee a Colere, pronti a correre all’americana. Giovedì 6 agosto la Yankee Run torna sulle strade della Val di Scalve con l’edizione numero 14 della kermesse organizzata dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti e mutuata dal ciclismo: una dozzina di atleti in gara su un anello di 200 metri, partenza controllata, progressione finale con eliminazione dell’ultimo del gruppo, sino alla finalissima a tre.

Morosini contro tutti

Si comincia alle 21,30 in Piazza Risorgimento con gli occhi puntati sul favorito Nicola Morosini, campione italiano di cross corto Under 23, primo candidato a succedere a Stefano Benzoni, vincitore dell’ultima edizione.

Togni e Brasi cercano il colpaccio

Ma nel gruppo di chi cerca il colpaccio spiccano il bresciano Enrico Vecchi, vice campione italiano dei 3000 ostacoli, e i bergamaschi Manuel Togni e Iacopo Brasi.

Dalle 21,15 la Yankee Baby per i più piccoli.

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