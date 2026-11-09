Cristian Basile, da Caravaggio a Coverciano: una sua opera donata alla Nazionale

L’arte di Cristian Basile, artista contemporaneo originario di Caravaggio, arriva a Coverciano. Lunedì 9 novembre, al Centro tecnico federale, è stata consegnata alla Nazionale italiana di calcio una sua opera dal titolo «Oltre ogni confine», un omaggio alla maglia azzurra e ai valori dello sport. A portare personalmente l’opera a Coverciano è stato Luca Da Prato, primatista mondiale e campione europeo di nuoto paralimpico.