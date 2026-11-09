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Sport / Pianura Lunedì 09 Novembre 2026

Cristian Basile, da Caravaggio a Coverciano: una sua opera donata alla Nazionale

L’artista bergamasco ha realizzato «Oltre ogni confine», una creazione tridimensionale dedicata agli Azzurri. A consegnarla il campione paralimpico Luca Da Prato.

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Cristian Basile, da Caravaggio a Coverciano: una sua opera donata alla Nazionale
Cristian Basile, da Caravaggio a Coverciano: una sua opera donata alla Nazionale. A consegnarla il campione paralimpico Luca Da Prato

L’arte di Cristian Basile, artista contemporaneo originario di Caravaggio, arriva a Coverciano. Lunedì 9 novembre, al Centro tecnico federale, è stata consegnata alla Nazionale italiana di calcio una sua opera dal titolo «Oltre ogni confine», un omaggio alla maglia azzurra e ai valori dello sport. A portare personalmente l’opera a Coverciano è stato Luca Da Prato, primatista mondiale e campione europeo di nuoto paralimpico.

La creazione tridimensionale raffigura un pallone che fuoriesce dalla cornice,

Cristian Basile, da Caravaggio a Coverciano: una sua opera donata alla Nazionale

accompagnato dallo scarpino di un calciatore. Un’immagine che simboleggia la volontà di superare i propri limiti e inseguire i sogni attraverso coraggio e sacrificio.

Nato nel 1987, Basile si distingue per una tecnica artistica che utilizza anche materiali polimerici recuperati dal settore automobilistico, trasformati in opere tridimensionali attraverso stampi realizzati a mano. «La cornice rappresenta il limite. Il pallone che ne esce rappresenta il sogno. Il piede che lo accompagna rappresenta il coraggio di realizzarlo», spiega l’artista, che ha voluto dedicare la sua creazione a tutti coloro che hanno indossato e indosseranno la maglia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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