Decreto sport, cambia il riparto dei diritti tv. Guidesi: «Timori per la Serie C»

Il decreto urgente in materia sportiva approvato martedì 16 giugno dal Consiglio dei ministri apre il dibattito sul riparto dei diritti televisivi nel calcio. A intervenire sul provvedimento è l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che concentra l’attenzione sulla revisione della cosiddetta Legge Melandri.

Il decreto contiene una serie di norme dedicate ai grandi eventi sportivi e alla loro organizzazione. Tra le misure previste c’è anche l’inserimento, tra i beneficiari del riparto, dell’organizzazione del campionato di Serie A femminile, al quale partecipano società collegate ai club della Serie A maschile.

Guidesi: «Sì al calcio femminile, ma con risorse aggiuntive»

L’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi ha preso posizione sul decreto governativo che cambia la ripartizione dei diritti tv del calcio Per Guidesi il sostegno al calcio femminile è un obiettivo condivisibile, ma il nodo riguarda la distribuzione complessiva delle risorse. «Ciò sarebbe positivo, visto anche l’entusiasmo che genera il calcio femminile, se fossero risorse aggiuntive – osserva l’assessore –. Ma essendo la «torta» rimasta invariata, qualcuno avrà meno risorse e dovrà cambiare totalmente la propria programmazione».

Secondo Guidesi, non si tratterebbe di una semplice rimodulazione interna delle risorse destinate alla Serie A maschile. «La Serie A otterrà maggiori risorse sommando maschile e femminile», afferma l’assessore.

Il nodo della Serie C e dei vivai

La preoccupazione espressa da Guidesi riguarda in particolare la Lega di Serie C, che negli ultimi anni, sottolinea l’assessore, «si è data una miglior organizzazione, si sforza di rendere più trasparente il sistema e fa dell’identità territoriale un valore nella rappresentanza sportiva di città, valli e interi territori».

Nel suo intervento Guidesi richiama anche la cosiddetta «Riforma Zola», definendola «l’unica proposta lungimirante che mette al centro la valorizzazione dei vivai investendo su formazione tecnica, educazione e impianti».

La richiesta al Parlamento