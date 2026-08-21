Distorsione alla caviglia: l’Atalanta perde Scalvini almeno una settimana
L’INFORTUNIO. L’infortunio in Conference League nel primo tempo con l’Hapoel: non giocherà la prima di Campionato contro il Sassuolo in programma domenica 23 agosto.Lettura meno di un minuto.
Costerà l’esordio in campionato domenica sera (23 agosto) col Sassuolo e quasi certamente anche il ritorno dei playoff di Conference League il trauma distorsivo alla caviglia destra riportata da Giorgio Scalvini. Questo l’esito degli esami di stamattina - venerdì 21 agosto - dopo l’infortunio al difensore dell’Atalanta giovedì sera a Bergamo, nel playoff di andata contro l’Hapoel Tel-Aviv.
Scalvini, sostituito dopo 26 minuti da Thomas Kristensen, ha iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. In caso di lieve entità potrebbe tornare disponibile lunedì 31 agosto nel posticipo serale col Bologna alla New Balance Arena.
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