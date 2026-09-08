«Espressione gravemente irrispettosa»: multa e giornata di squalifica per Gaetano

Finale ad alta tensione

Tra Roma e Atalanta è stato un finale ad alta tensione. Al fischio finale sono scattate le proteste dei giocatori nerazzurri nei confronti del direttore di gara, per il mancato recupero di tutto il tempo perso durante la lunga esultanza per il gol vittoria dei giallorossi. E poco prima di imboccare il tunnel per gli spogliatoi, l’arbitro Colombo ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Gianluca Gaetano, centrocampista dell’Atalanta.