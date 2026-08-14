Europei di nuoto: Camozzi un fulmine in batteria, poi si ferma in semifinale

Niente finale dei 200 farfalla, ma per il bergamasco Andrea Camozzi il debutto con la Nazionale maggiore è comunque da archiviare con soddisfazione. Agli Europei di nuoto di Parigi il 20enne azzurro è infatti stato protagonista delle batterie disputate nella mattinata di venerdì 14 agosto: secondo posto nella seconda batteria in 1’55”95 alle spalle dell’altro azzurro Alberto Razzetti (primo 1’54”64) e quinto tempo complessivo con annessa qualificazione alle semifinali del pomeriggio. La caccia a un posto nella finale di sabato non è però andata a buon fine: dopo aver sognato per tre vasche (secondo posto ai 150 metri), Camozzi ha perso terreno nella vasca finale concludendo la gara in quinta posizione con 1’56”06, con l’undicesima posizione complessiva a 18 centesimi dall’ottavo posto che valeva la finale.