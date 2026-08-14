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Sport / Bergamo Città Venerdì 14 Agosto 2026

Europei di nuoto: Camozzi un fulmine in batteria, poi si ferma in semifinale

A PARIGI. Nei 200 farfalla il bergamasco fa segnare il quinto tempo al mattino, poi è undicesimo in semifinale e manca l’accesso al’ultimo atto. «Ci avevo sperato».

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Redazione Web
Redazione Web
Europei di nuoto: Camozzi un fulmine in batteria, poi si ferma in semifinale
Andrea Camozzi agli Europei di Parigi
(Foto di DeepBlueMedia.eu)

Niente finale dei 200 farfalla, ma per il bergamasco Andrea Camozzi il debutto con la Nazionale maggiore è comunque da archiviare con soddisfazione. Agli Europei di nuoto di Parigi il 20enne azzurro è infatti stato protagonista delle batterie disputate nella mattinata di venerdì 14 agosto: secondo posto nella seconda batteria in 1’55”95 alle spalle dell’altro azzurro Alberto Razzetti (primo 1’54”64) e quinto tempo complessivo con annessa qualificazione alle semifinali del pomeriggio. La caccia a un posto nella finale di sabato non è però andata a buon fine: dopo aver sognato per tre vasche (secondo posto ai 150 metri), Camozzi ha perso terreno nella vasca finale concludendo la gara in quinta posizione con 1’56”06, con l’undicesima posizione complessiva a 18 centesimi dall’ottavo posto che valeva la finale.

«Ora i Giochi del Mediterraneo»

«Ero mio debutto con la nazionale maggiore - ha detto il bergamasco ai microfoni della Rai - e aver centrato la semifinale mi permette di chiudere l’Europeo con un bilancio positivo. Inoltre la mia stagione in azzurro non è finita, perché sarò impegnato ai Giochi del Mediterraneo: cercherò riscatto in questa manifestazione, magari tornando con una medaglia».

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