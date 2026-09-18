Gutmann per ora è terza al Lombardia Trophy. Spettacolare kermesse all’IceLab

La 23enne delle Fiamme Oro sta incantando al Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi, in corso di svolgimento al palaghiaccio IceLab di via San Bernardino. Nel programma short dell’individuale femminile, l’azzurra ha confermato la sua bravura in campo internazionale (è stata anche bronzo a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina) sfiorando il suo primato personale con un segmento di 70,60 (39,68 di elementi tecnici + 30,92 di components), a un filo di lama dal primato personale: è in terza posizione alle spalle dell’estone bicampionessa europea Niina Petrokina (prima con 77,20, 44,08+32,12) e della coreana Jia Shin (seconda con 74,93, 42,88+32,05). Sabato alle 15 Gutmann avrà così la possibilità di salire per la prima volta sul podio nell’importante manifestazione di scena a Bergamo.