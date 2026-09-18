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Sport / Bergamo Città Venerdì 18 Settembre 2026

Gutmann per ora è terza al Lombardia Trophy. Spettacolare kermesse all’IceLab

PATTINAGGIO SU GHIACCIO Sotto gli occhi della grande campionessa Carolina Kostner, Lara Maki Gutmann venerdì 18 settembre ha concluso lo short al terzo posto e sabato 19 lotterà per il podio nella giornata decisiva.

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Redazione Web
Redazione Web

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Gutmann per ora è terza al Lombardia Trophy. Spettacolare kermesse all’IceLab
Lara Naki Gutmann durante lo short al Lombardia Trophy in corso all’IceLab di Bergamo
(Foto di Frau)

Bergamo

La 23enne delle Fiamme Oro sta incantando al Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi, in corso di svolgimento al palaghiaccio IceLab di via San Bernardino. Nel programma short dell’individuale femminile, l’azzurra ha confermato la sua bravura in campo internazionale (è stata anche bronzo a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina) sfiorando il suo primato personale con un segmento di 70,60 (39,68 di elementi tecnici + 30,92 di components), a un filo di lama dal primato personale: è in terza posizione alle spalle dell’estone bicampionessa europea Niina Petrokina (prima con 77,20, 44,08+32,12) e della coreana Jia Shin (seconda con 74,93, 42,88+32,05). Sabato alle 15 Gutmann avrà così la possibilità di salire per la prima volta sul podio nell’importante manifestazione di scena a Bergamo.

Tra i maschi comanda Selevko

Nell’individuale maschile c’è invece al comando l’estone Mihhail Selevko, come da pronostico: per lui un segmento di alto livello: 91,09 (50,76+40,33). Al secondo e terzo posto il russo Matvei Vetlugin (90,02 per il 23enne sotto bandiera neutrale) e il transalpino Correntin Spinar (89,08), mina vagante di giornata. Il primo azzurro, in quarta posizione, è Gabriele Frangipani (Fiamme Oro, 86,37). Nella seconda giornata di sfide il via sarà dato dalla rythm dance della danza di coppia (ore 12,30).

Gutmann per ora è terza al Lombardia Trophy. Spettacolare kermesse all’IceLab
L’estone Mihhail Selevko, al comando nell’individuale maschile dopo lo short
(Foto di Gian Vittorio Frau)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Lara Naki Guttman
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Gabriele Frangipani
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