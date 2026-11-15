Il ChorusLife cede alla leader Conegliano ma strappa un set alle fortissime venete
VOLLEY A1 FEMMINILE. Era un match praticamente impossibile da vincere, quello che attendeva il ChorusLife Volley Bergamo in casa, e così è stato, ma le rossoblù sono state le uniche ad aver strappato finora un set alle venete.Lettura 1 min.
Alla ChorusLife Arena, davanti a 3.811 spettatori, le rossoblù cedono 1-3 (13-25, 25-23, 18-25, 19-25) al termine di una gara nella quale hanno saputo ritagliarsi lampi da protagoniste. Conegliano parte forte, prende subito il controllo del parziale. Le rossoblù non si arrendono, trovano le risorse per reagire e riescono a strappare il secondo set alle avversarie, imponendo loro il primo stop di stagione. Una risposta di carattere, che accende la ChorusLife Arena e conferma la capacità di Bergamo di confrontarsi anche con le big del campionato. Dal terzo parziale, però, Conegliano ritrova ritmo e precisione, riprendendo in mano il match e chiudendo la partita in quattro set. Per Bergamo pesa anche l’assenza di Denise Meli ed Elena Pietrini, entrambe indisponibili per alcuni acciacchi fisici.
Tra le rossoblù, Kendall Kipp chiude con 17 punti, mentre Lena Stigrot e Erika Esposito ne mettono a referto 11 ciascuna. Sul fronte veneto, Isabelle Haak è la migliore realizzatrice con 17 punti, mentre il riconoscimento di Mvp va a Linda Manfredini, autrice di 13 punti. Per il ChorusLife Volley Bergamo resta la consapevolezza di aver saputo mettere in difficoltà una delle formazioni più forti del mondo, conquistando un set e regalando al proprio pubblico una prova di orgoglio. Ora lo sguardo torna al campionato: servirà ripartire da quanto di buono mostrato, con l’obiettivo di ritrovare subito la strada.
ChorusLife-Conegliano 1-3
Parziali: 13-25, 25-23 ,18-25. 19-25.
Chorus Volley Bergamo: Allaoui 2, Esposito 11, Babatunde 4, Kipp 17, Stigrot 11, Van Avermaet 8, Gelin (L), Carletti 1, Rocca, Battistoni, Bassi 2. N.e.: Meli, Agazzi, Pietrini. All. Cervellin.
Conegliano: Yao 2, Braga Guimaraes 12, Folie 10, Haak 17, Sillah 10, Manfredini 13, De Gennaro (L), Adigwe 4, Wolosz, Arici, Piovesan. N.e.: Cekulaev, Zhu. All. Santarelli.
Arbitri: Scotti, Canessa.
Note: spettatori: 3811, Durata set: 19’, 25’, 23’, 25’; Totale: 92’.
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