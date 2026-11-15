Il ChorusLife cede alla leader Conegliano ma strappa un set alle fortissime venete

Alla ChorusLife Arena, davanti a 3.811 spettatori, le rossoblù cedono 1-3 (13-25, 25-23, 18-25, 19-25) al termine di una gara nella quale hanno saputo ritagliarsi lampi da protagoniste. Conegliano parte forte, prende subito il controllo del parziale. Le rossoblù non si arrendono, trovano le risorse per reagire e riescono a strappare il secondo set alle avversarie, imponendo loro il primo stop di stagione. Una risposta di carattere, che accende la ChorusLife Arena e conferma la capacità di Bergamo di confrontarsi anche con le big del campionato. Dal terzo parziale, però, Conegliano ritrova ritmo e precisione, riprendendo in mano il match e chiudendo la partita in quattro set. Per Bergamo pesa anche l’assenza di Denise Meli ed Elena Pietrini, entrambe indisponibili per alcuni acciacchi fisici.