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Sport / Bergamo Città Domenica 08 Novembre 2026

Il ChorusLife Volley vince al quinto set la «maratona» contro il Brescia

SERIE A1 FEMMINILE. Il ChorusLife Volley Bergamo torna alla vittoria espugnando al tie-break il campo della Millenium Brescia. Giovedì le rossoblù torneranno in campo a Treviglio contro Cuneo.

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Il ChorusLife Volley vince al quinto set la «maratona» contro il Brescia
Vittoria in trasferta al tie-break per il ChorusLife Volley Bergamo
(Foto di Lvf)

Il ChorusLife Volley Bergamo riprende subito la corsa e con una prova di carattere torna alla vittoria espugnando al tie-break il PalaGeorge di Montichiari nella sfida valida per la settima giornata di campionato disputata domenica 8 novembre: dopo una battaglia durata due ore e dieci minuti, le rossoblù superano Valsabbina Millenium Brescia per 3-2 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 8-15) e portano a casa due punti preziosi.

Il derby lombardo si apre nel segno delle padrone di casa, che conquistano il primo set (25-21). Pronta la reazione del ChorusLife che ribalta la situazione portando a casa il secondo (25-21) e il terzo set (25-17). Brescia non ci sta e rimette la situazione in parità conquistando il quarto set (25-17). Al tie-break il ChorusLife prende subito in mano la situazione e chiude la partita 15-8.

In evidenza l’americana Kendall Kipp, autrice di 23 punti e premiata come miglior giocatrice dell’incontro

Mvp dell’incontro Kendall Kipp, a segno con 23 punti. Alle sue spalle Elena Pietrini firma 21 punti, impreziositi da 3 ace, mentre Lena Stigrot chiude a quota 14 e Denise Meli a 10. Prossimo impegno per le rossoblù giovedì 12 novembre alle 20,50 al PalaFacchetti di Treviglio contro Cuneo.

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