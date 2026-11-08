Il ChorusLife Volley vince al quinto set la «maratona» contro il Brescia

Il ChorusLife Volley Bergamo riprende subito la corsa e con una prova di carattere torna alla vittoria espugnando al tie-break il PalaGeorge di Montichiari nella sfida valida per la settima giornata di campionato disputata domenica 8 novembre: dopo una battaglia durata due ore e dieci minuti, le rossoblù superano Valsabbina Millenium Brescia per 3-2 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 8-15) e portano a casa due punti preziosi.

Il derby lombardo si apre nel segno delle padrone di casa, che conquistano il primo set (25-21). Pronta la reazione del ChorusLife che ribalta la situazione portando a casa il secondo (25-21) e il terzo set (25-17). Brescia non ci sta e rimette la situazione in parità conquistando il quarto set (25-17). Al tie-break il ChorusLife prende subito in mano la situazione e chiude la partita 15-8.