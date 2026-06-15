Il neopromosso Monza punta su Juric. L’ex tecnico atalantino è in pole

Nella giornata in cui l’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri a Bergamo, si definisce il futuro di un altro allenatore legato ai nerazzurri. Il neopromosso Monza sembra infatti aver trotto gli indugi e potrebbe affidare la panchina a Ivan Juric , sulla panchina dell’Atalanta fino all’inizio del novembre 2025. Il nome del tecnico croato ha infatti scalato le gerarchia dei profili valutati dalla società biancorossa per sostituire Paolo Bianco , il tecnico che ha riportato i brianzoli in Serie A grazie al successo nei playoff.

L’allenatore croato ha scalato le gerarchie e ora è favorito rispetto a Vanoli, Pecchia e Gilardino per la panchina brianzola

Stando alle voci di mercato Juric è ora favorito rispetto a Paolo Vanoli, Fabio Pecchia e Alberto Gilardino, dopo che era già sfumata l'ipotesi di un ritorno di Raffaele Palladino. Martedì 16 giugno è in programma un incontro fra l’allenatore croato e la società brianzola per definire gli ultimi dettagli e portare all’accordo.