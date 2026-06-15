Il neopromosso Monza punta su Juric. L’ex tecnico atalantino è in pole
SERIE A. L’ex allenatore dell’Atalanta Ivan Juric si avvicina al Monza. I brianzoli, promossi in A dopo il successo nei playoff, sembrano infatti aver puntato sul tecnico croato per sostituire Paolo Bianco.Lettura meno di un minuto.
Nella giornata in cui l’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri a Bergamo, si definisce il futuro di un altro allenatore legato ai nerazzurri. Il neopromosso Monza sembra infatti aver trotto gli indugi e potrebbe affidare la panchina a Ivan Juric, sulla panchina dell’Atalanta fino all’inizio del novembre 2025. Il nome del tecnico croato ha infatti scalato le gerarchia dei profili valutati dalla società biancorossa per sostituire Paolo Bianco, il tecnico che ha riportato i brianzoli in Serie A grazie al successo nei playoff.
L’allenatore croato ha scalato le gerarchie e ora è favorito rispetto a Vanoli, Pecchia e Gilardino per la panchina brianzola
Stando alle voci di mercato Juric è ora favorito rispetto a Paolo Vanoli, Fabio Pecchia e Alberto Gilardino, dopo che era già sfumata l'ipotesi di un ritorno di Raffaele Palladino. Martedì 16 giugno è in programma un incontro fra l’allenatore croato e la società brianzola per definire gli ultimi dettagli e portare all’accordo.
Per Juric sarebbe l’occasione di un rilancio dopo due stagioni difficili: nel 2024/25 la sfortunata esperienza alla Roma (subentrato a Daniele De Rossi, è rimasto in sella solo otto giornate) e poi la retrocessione con il Southamptonm; nella passata stagione l’avvio di stagione a Bergamo e l’esonero dopo undici giornate di campionato.
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