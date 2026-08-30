In più di 500 per la Traversata del Lago d’Iseo

L’acqua perfetta, con i suoi 24 gradi e qualche onda a increspare la superfice, e il sole splendente a illuminare il lago e le sue sponde. Peccato solo per le troppe alghe, con cui qualcuno ha fatto a botte - ma alla fine la XXVIII edizione della Traversata del Lago d’Iseo è stata archiviata come un grandissimo successo, a partire dai numeri. Come 535, i participanti che hanno affrontato a nuoto i tre chilometri che separano la sponda di Predore da quella di Iseo, un nuovo record di partecipazione per la storica manifestazione. E ancora 35 minuti e 1 secondo, il tempo di Samuele Salvi, il vincitore assoluto: il 16enne di Ospitaletto ha tagliato per primo il traguardo, conquistando la seconda vittoria consecutiva.

Il podio tutto bresciano

Se il podio è tutto bresciano (Mattia Germino di Calcinato è arrivato secondo con un tempo di 35:09; al 3° posto Arnaldo Bonfadini di Iseo con 35:13), la bergamasca non è però rimasta a guardare. Il primo orobico a toccare sponda bresciana è stato il 32enne Simone Pasqualini di Villongo con un tempo di 38 minuti e 54 secondi, piazzandosi all’11° posto della classifica generate. Dietro di lui Francesco Piantoni, 39enne di Predore, 23° con un tempo di 40:33, e Andrea Alberti, 34enne di Villongo, che ha chiuso al 30° posto con 41:18.

Prima tra le donne (e 10° in assoluto), la 14enne rovatese Irene Alborghetti ha nuotato per 37 minuti e 36 secondi prima di toccare riva. Sul fronte bergamasco le prime ad arrivare sono state Alice Danesi, 13enne di Tavernola Bergamasca, che ha chiuso la gara in 43 minuti e 44 secondi, staccando di pochissimo la 25enne Beatrice Sora di Foresto Sparso (43:49). Dietro di loro, ferme al 64° e 65° posto, la 36enne Daniela Vegini, di Alzano Lombardo, ha chiuso 80esima con un tempo di 45:11.

«Una gara eccezionale»