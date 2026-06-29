Juric ufficiale al Monza: con l’ex atalantino panchine di A complete
LA FIRMA. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza: è arrivato il comunicato del club brianzolo, 48 ore dopo quello dell’Atalanta che aveva annunciato la rescissione consensuale.Lettura meno di un minuto.
Il croato era sotto contratto con i nerazzurri fino al 2027: l’anno scorso aveva firmato un biennale, ma era stato esonerato a novembre ed era rimasto a libro paga. Il biennale del Monza è stato un assist per l’Atalanta, che così è arrivata al divorzio e non ha più tre allenatori a libro paga, limitandosi al nuovo Sarri e a Palladino che è appena stato esonerato.
Juric ha un’altra occasione, dopo due anni di cambiamenti continui e poche vittorie: dopo Roma e Southampton nel 2024/25 e poi l’anno scorso a Bergamo. Incontrerà l’Atalanta il 7 novembre, verrà a Bergamo il 20 febbraio.
Con la sua ufficializzazione, il puzzle delle panchine della A 2025/26 è di fatto completo, anche se manca l’annuncio ufficiale di Allegri al Napoli.
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