Juric ufficiale al Monza: con l’ex atalantino panchine di A complete

Il croato era sotto contratto con i nerazzurri fino al 2027: l’anno scorso aveva firmato un biennale, ma era stato esonerato a novembre ed era rimasto a libro paga. Il biennale del Monza è stato un assist per l’Atalanta, che così è arrivata al divorzio e non ha più tre allenatori a libro paga, limitandosi al nuovo Sarri e a Palladino che è appena stato esonerato.