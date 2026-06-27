Atalanta, risoluzione consensuale del contratto con Ivan Juric

L’Atalanta ha comunicato di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Juric. Il tecnico croato non sedeva più sulla panchina nerazzurra dallo scorso 10 novembre, quando era stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Al suo posto la società aveva poi scelto Raffaele Palladino. L’accordo con Juric era in vigore fino a giugno 2027.