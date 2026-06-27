Atalanta, risoluzione consensuale del contratto con Ivan Juric
CALCIO. Il tecnico croato, già sollevato dall’incarico lo scorso novembre, è ora pronto a ripartire dal Monza.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’Atalanta ha comunicato di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Juric. Il tecnico croato non sedeva più sulla panchina nerazzurra dallo scorso 10 novembre, quando era stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Al suo posto la società aveva poi scelto Raffaele Palladino. L’accordo con Juric era in vigore fino a giugno 2027.
La risoluzione chiude ora anche formalmente il rapporto contrattuale tra Jurić e l’Atalanta. Per l’allenatore si profila una nuova avventura in panchina: il suo futuro dovrebbe essere al Monza, club con il quale è attesa la definizione dell’accordo.
«La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera», si legge nel comunicato diffuso dal club nerazzurro.
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