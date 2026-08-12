Kristensen all’Atalanta, ormai ci siamo. In arrivo il granatiere danese

Thomas Kristensen all’Atalanta, siamo quasi in dirittura d’arrivo. La trattativa è sempre più vicina alla fumata bianca che potrebbe scattare tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto: manca definire ancora dettagli e formula, sempre importanti e ancora da chiudere chiaramente, ma l’esito positivo dell’operazione è dietro l’angolo. Successivamente si programmeranno visite mediche e firma.

L’operazione

È stato un pressing incessante quello dell’Atalanta nei confronti del prestante difensore danese. L’opzione Kristensen, profilo sempre gradito in casa nerazzurra e costantemente nei radar della dirigenza, è rispuntata con forza dopo la notizia dell’addio imminente di Berat Djimsiti, destinazione Al-Diriyah, in Arabia. E da lì è stata un’escalation. Prima i sondaggi, poi i contatti sempre più serrati e le prime proposte all’Udinese, e infine la progressiva alzata di asticella fino ad avvicinarsi ai 25 milioni circa, bonus compresi (pare circa 20-21 di quota fissa) che sembra aver definitivamente sbloccato la trattativa.

Percentuale sulla futura rivendita