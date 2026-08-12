Kristensen all’Atalanta, ormai ci siamo. In arrivo il granatiere danese
CALCIOMERCATO. Restano da definire dettagli e formula, ma fra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto si potrebbe chiudere. Il difensore dell’Udinese è alto quasi due metri e garantisce un grande impatto fisico.Lettura 1 min.
Thomas Kristensen all’Atalanta, siamo quasi in dirittura d’arrivo. La trattativa è sempre più vicina alla fumata bianca che potrebbe scattare tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto: manca definire ancora dettagli e formula, sempre importanti e ancora da chiudere chiaramente, ma l’esito positivo dell’operazione è dietro l’angolo. Successivamente si programmeranno visite mediche e firma.
L’operazione
È stato un pressing incessante quello dell’Atalanta nei confronti del prestante difensore danese. L’opzione Kristensen, profilo sempre gradito in casa nerazzurra e costantemente nei radar della dirigenza, è rispuntata con forza dopo la notizia dell’addio imminente di Berat Djimsiti, destinazione Al-Diriyah, in Arabia. E da lì è stata un’escalation. Prima i sondaggi, poi i contatti sempre più serrati e le prime proposte all’Udinese, e infine la progressiva alzata di asticella fino ad avvicinarsi ai 25 milioni circa, bonus compresi (pare circa 20-21 di quota fissa) che sembra aver definitivamente sbloccato la trattativa.
Percentuale sulla futura rivendita
L’Udinese, a quanto pare, manterrà comunque una percentuale sulla eventuale plusvalenza in caso di rivendita del giocatore, sembra di circa il 10%. Nel fine settimana c’era stata una fase di standby, con l’Atalanta ferma a una proposta intermedia sui 20 milioni di euro circa (pare 16-18 + bonus), ma è di martedì 11 agosto la scelta dell’accelerata finale che, salvo colpi di scena - nel calciomercato, fino alle firme, tutto è per definizione imprevedibile e tutto può succedere -, potrebbe portare alla stretta di mano finale e all’approdo di Kristensen alla corte di Maurizio Sarri nelle prossime 24-48 ore. Insomma, non è ancora fatta, ma la sensazione è che ci troviamo alla stretta finale e con una intesa di massima vicina. Sul taccuino nerazzurro, stando ai rumors di radiomercato, c’erano anche Alessio Romagnoli della Lazio che sarebbe ancora nei radar nerazzurri, Jean-Clair Todibo del West Ham e negli ultimi giorni era filtrato, anche il nome di Juma Bah, di proprietà del Manchester City, ma nella passata stagione al Nizza. Kristensen, tuttavia, è sempre stato l’obiettivo numero uno.
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