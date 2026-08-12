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Sport / Bergamo Città Mercoledì 12 Agosto 2026

Kristensen all’Atalanta, ormai ci siamo. In arrivo il granatiere danese

CALCIOMERCATO. Restano da definire dettagli e formula, ma fra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto si potrebbe chiudere. Il difensore dell’Udinese è alto quasi due metri e garantisce un grande impatto fisico.

Lettura 1 min.
Paolo Vavassori
Paolo Vavassori
Kristensen all’Atalanta, ormai ci siamo. In arrivo il granatiere danese
Thomas Kristensen, 24 anni, danese
(Foto di Afb)

Thomas Kristensen all’Atalanta, siamo quasi in dirittura d’arrivo. La trattativa è sempre più vicina alla fumata bianca che potrebbe scattare tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto: manca definire ancora dettagli e formula, sempre importanti e ancora da chiudere chiaramente, ma l’esito positivo dell’operazione è dietro l’angolo. Successivamente si programmeranno visite mediche e firma.

L’operazione

È stato un pressing incessante quello dell’Atalanta nei confronti del prestante difensore danese. L’opzione Kristensen, profilo sempre gradito in casa nerazzurra e costantemente nei radar della dirigenza, è rispuntata con forza dopo la notizia dell’addio imminente di Berat Djimsiti, destinazione Al-Diriyah, in Arabia. E da lì è stata un’escalation. Prima i sondaggi, poi i contatti sempre più serrati e le prime proposte all’Udinese, e infine la progressiva alzata di asticella fino ad avvicinarsi ai 25 milioni circa, bonus compresi (pare circa 20-21 di quota fissa) che sembra aver definitivamente sbloccato la trattativa.

Percentuale sulla futura rivendita

L’Udinese, a quanto pare, manterrà comunque una percentuale sulla eventuale plusvalenza in caso di rivendita del giocatore, sembra di circa il 10%. Nel fine settimana c’era stata una fase di standby, con l’Atalanta ferma a una proposta intermedia sui 20 milioni di euro circa (pare 16-18 + bonus), ma è di martedì 11 agosto la scelta dell’accelerata finale che, salvo colpi di scena - nel calciomercato, fino alle firme, tutto è per definizione imprevedibile e tutto può succedere -, potrebbe portare alla stretta di mano finale e all’approdo di Kristensen alla corte di Maurizio Sarri nelle prossime 24-48 ore. Insomma, non è ancora fatta, ma la sensazione è che ci troviamo alla stretta finale e con una intesa di massima vicina. Sul taccuino nerazzurro, stando ai rumors di radiomercato, c’erano anche Alessio Romagnoli della Lazio che sarebbe ancora nei radar nerazzurri, Jean-Clair Todibo del West Ham e negli ultimi giorni era filtrato, anche il nome di Juma Bah, di proprietà del Manchester City, ma nella passata stagione al Nizza. Kristensen, tuttavia, è sempre stato l’obiettivo numero uno.

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