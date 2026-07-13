Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 13 Luglio 2026

L’Atalanta accelera per portare a Bergamo il talento bosniaco Alajbegovic

CALCIOMERCATO. Esterno d’attacco classe 2007, è reduce dall’avventura ai Mondiali con il nerazzurro Kolasinac. Operazione da 25 milioni più bonus.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
L’Atalanta accelera per portare a Bergamo il talento bosniaco Alajbegovic
Alajbegovic in campo con la Bosnia

Bergamo

Si infiamma il mercato in entrata dell’Atalanta. Il club nerazzurro sta accelerando per portare a Bergamo il talento bosniaco Kerim Alajbegovic, esterno d’attacco classe 2007 del Bayer Leverkusen.

Il giocatore si trova in vacanza dopo l’avventura ai Mondiali con la Bosnia, capitanata dal nerazzurro Sead Kolasinac. L’Atalanta avrebbe superato la concorrenza di Milan, Roma e Napoli, convincendo il giocatore a scegliere Bergamo come destinazione, per un’operazione da circa 25 milioni di euro più bonus: decisivi anche i buoni rapporti con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta
Roma
Milan
Napoli
Sead Kolasinac
Bayer Leverkusen