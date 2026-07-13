L’Atalanta accelera per portare a Bergamo il talento bosniaco Alajbegovic
CALCIOMERCATO. Esterno d’attacco classe 2007, è reduce dall’avventura ai Mondiali con il nerazzurro Kolasinac. Operazione da 25 milioni più bonus.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Si infiamma il mercato in entrata dell’Atalanta. Il club nerazzurro sta accelerando per portare a Bergamo il talento bosniaco Kerim Alajbegovic, esterno d’attacco classe 2007 del Bayer Leverkusen.
Il giocatore si trova in vacanza dopo l’avventura ai Mondiali con la Bosnia, capitanata dal nerazzurro Sead Kolasinac. L’Atalanta avrebbe superato la concorrenza di Milan, Roma e Napoli, convincendo il giocatore a scegliere Bergamo come destinazione, per un’operazione da circa 25 milioni di euro più bonus: decisivi anche i buoni rapporti con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino,
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