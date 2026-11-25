Maurizio Sarri, alla vigilia del quarto turno della Conference League, esige un’Atalanta di carattere. «Il Borac Banja Luka ha un paio di giovani interessanti, è molto tecnico, ha un buon palleggio e giocatori offensivi di livello. Senza umiltà e con l’1% di presunzione, prendiamo una lezione». E aggiunge: «La partita non è difficile per motivi ambientali, ma perché il Borac è una squadra tecnica con due-tre giovani importanti, dal futuro assicurato. Dobbiamo dimostrare un minimo di affidabilità».

Bernasconi durante la conferenza stampa Una Dea formato 4-4 in rimonta con l’Inter, insomma: «L’affidabilità e la continuità si misurano anche con l’orgoglio e l’atteggiamento. La superficialità non ci deve intaccare», sottolinea alla vigilia al Gradski Stadion il mister, che ha Sportiello tra i pali al posto dell’infortunato Carnesecchi e ha dovuto convocare anche il 2005 Pardel insieme al 2009 Sonzogni.

«La brutta abitudine è considerare di livello inferiore i campionati che non si seguono» Secondo nel campionato bosniaco dietro Zrinjski, il Borac ha perso dal Panathinaikos e dal Mjallby vincendo l’unica gara casalinga col Kuopion Palloseura. «Loro hanno buone qualità di palleggio, giocatori offensivi di buon livell. La brutta abitudine è considerare di livello inferiore i campionati che non si seguono», dice Sarri, spalleggiato dall’esterno difensivo a sinistra Lorenzo Bernasconi: «Dobbiamo battere chi in casa vince sempre. I tifosi ci sosterranno, sono venuti qui in cinquecento. Un grazie a loro».

Mister Sarri durante la conferenza stampa Se i padroni di casa nelle coppe non hanno ottenuto il bottino pieno interno solo col Levski nel turno di qualificazione perso in Champions, vincendo poi in quelli di Conference con Hincesti, Vitebsk e Vikingur, i bergamaschi sono al quinto confronto con una bosniaca. Il precedente più vicino è il 2-2 a Reggio Emilia e l’8-0 fuori casa dal FC Sarajevo nelle qualificazioni di Europa League nell’estate 2018, quello più remoto con l’Iskra Bugojno in Mitropa Cup nel 1984/85, sconfitta per 2-0 in trasferta e vittoria di misura a Bergamo.

Servono punti, per via della sconfitta dall’Ajax e del pari col Kairat Almaty dopo il successo col Pafos: «La qualificazione diretta agli ottavi è un obiettivo - spiega il mister -, ma non mi pare che le ultimi vincitrici della manifestazione non siano passate dai playoff».

«Contro l’Inter ho visto un grande orgoglio, la continuità va ricercata anche per questo tipo di atteggiamento.È qualcosa che voglio vedere in ogni singola partita» Sarri intende porre la sfida sul piano del carattere: «Contro l’Inter ho visto un grande orgoglio, la continuità va ricercata anche per questo tipo di atteggiamento.È qualcosa che voglio vedere in ogni singola partita. L’affidabilità non riguarda solo i risultati». Kristensen e Gaetano sono appena rientrati, Raspadori domenica è tornato in campo: «Gli infortunati sono clinicamente guariti, ma essendo stati fermi per molte settimane non si può prendere il rischio di farli giocare tutti insieme, altrimenti ci ritroveremmo al 50’ coi cambi finiti», continua l’allenatore.