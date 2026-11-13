Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

L’Atalanta respira: dopo la pausa un tris di rientri

CALCIO. Inter nel mirino per Raspadori, Bellanova e Kristensen. Superata l’ecatombe di 10 assenti contemporaneamente, boccata d’ossigeno soprattutto in difesa e a centrocampo.

Lettura 1 min.
Matteo Spini
Matteo Spini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’Atalanta respira: dopo la pausa un tris di rientri
Raoul Bellanova, difensore di fascia di 26 anni, prima dell’infortunio era stato il miglior atalantino dell’inizio di stagione foto afb

Atalanta, l’emergenza si attenua: l’incubo di ottobre è alle spalle e lentamente si va verso la normalità. Raspadori, Bellanova e Kristensen viaggiano verso il ritorno contro l’Inter e anche Gaetano non è lontano: il puzzle va a ricomporsi, dopo il lungo periodo che ha privato Sarri anche di dieci giocatori contemporaneamente.

Ecatombe superata

La sosta serve a ricostruire e aggiustare: non tutto, ma una buona parte, trasformando lo straordinario in ordinario. Ciò che i nerazzurri hanno affrontato nelle scorse settimane è un’emergenza che non aveva precedenti e che inevitabilmente ha pesato sui risultati, cancellando la scelta in ogni reparto, creando buchi evidenti (vedi in difesa, dove Obric ha debuttato e si è improvvisamente trovato a essere insostituibile) e spremendo chiunque oltre il dovuto, causando un’overdose di stanchezza.

Se le nazionali non faranno nuovi scherzi, l’Atalanta sarà tornata in una situazione di normalità

Contro il Parma, per esempio, Sarri ha avuto a disposizione solo tredici giocatori di movimento per dieci posti, tanto che in panchina, insieme a vari giovani, c’erano solo Elmas, Samardzic e Sulemana, poi subentrati.

Sei su dieci

Le cose hanno cominciato a migliorare dal Kairat, quando si è rivisto in anticipo Scamacca e poi con il Monza, con Kolasinac titolare e Kessie subentrato nel finale: ripresentare Bellanova, Kristensen e Raspadori contro l’Inter significherebbe avere recuperato più di metà degli infortunati, sei su dieci, restando ancora per qualche partita senza Gaetano e rinunciando ancora a lungo a Hien a Kossounou, gli ultimi a rientrare insieme al terzo portiere Pompei, la cui assenza chiaramente non pesa.

Leggi anche

Di fatto, già alla ripresa, se le nazionali non faranno nuovi scherzi, l’Atalanta sarà tornata in una situazione di normalità in ogni reparto e solo la difesa continuerà a essere sollecitata, anche se non in forma estrema come nell’ultimo mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta
Inter