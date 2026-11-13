L’Atalanta respira: dopo la pausa un tris di rientri

Atalanta, l’emergenza si attenua: l’incubo di ottobre è alle spalle e lentamente si va verso la normalità. Raspadori, Bellanova e Kristensen viaggiano verso il ritorno contro l’Inter e anche Gaetano non è lontano: il puzzle va a ricomporsi, dopo il lungo periodo che ha privato Sarri anche di dieci giocatori contemporaneamente.

Ecatombe superata

La sosta serve a ricostruire e aggiustare: non tutto, ma una buona parte, trasformando lo straordinario in ordinario. Ciò che i nerazzurri hanno affrontato nelle scorse settimane è un’emergenza che non aveva precedenti e che inevitabilmente ha pesato sui risultati, cancellando la scelta in ogni reparto, creando buchi evidenti (vedi in difesa, dove Obric ha debuttato e si è improvvisamente trovato a essere insostituibile) e spremendo chiunque oltre il dovuto, causando un’overdose di stanchezza.

Se le nazionali non faranno nuovi scherzi, l’Atalanta sarà tornata in una situazione di normalità Contro il Parma, per esempio, Sarri ha avuto a disposizione solo tredici giocatori di movimento per dieci posti, tanto che in panchina, insieme a vari giovani, c’erano solo Elmas, Samardzic e Sulemana, poi subentrati.

Sei su dieci

Le cose hanno cominciato a migliorare dal Kairat, quando si è rivisto in anticipo Scamacca e poi con il Monza, con Kolasinac titolare e Kessie subentrato nel finale: ripresentare Bellanova, Kristensen e Raspadori contro l’Inter significherebbe avere recuperato più di metà degli infortunati, sei su dieci, restando ancora per qualche partita senza Gaetano e rinunciando ancora a lungo a Hien a Kossounou, gli ultimi a rientrare insieme al terzo portiere Pompei, la cui assenza chiaramente non pesa.