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Sport / Valle di Scalve Mercoledì 21 Ottobre 2026

Lo Scalve Boarder Team compie 20 anni: evento a Colere e documentario

SNOWBOARD. Dalle 16 di sabato 24 ottobre spazio a protagonisti, a ricordi, aneddoti e una tavola rotonda. Moioli la stella, sono 345 i tesserati.

Lettura 1 min.
Lo Scalve Boarder Team compie 20 anni: evento a Colere e documentario
Un gruppo di ragazzi dello Scalve Boarder Team con sullo sfondo il massiccio della Presolana

Lo Scalve Boarder Team celebra i suoi (primi) vent’anni. All’insegna dell’agonismo sì, ma anche del divertimento: il caposaldo di un sodalizio nato nel 2006 e che sabato 24 ottobre festeggia (dalle 16) al PalaColere con un grande evento riservato ai tesserati e a tutti coloro che hanno lasciato e lasceranno un’impronta, in quella che per molti è diventata una seconda famiglia. Tre ore con parola ai protagonisti, spazio ai ricordi, agli aneddoti e a una tavola rotonda.

«Crescere giovani sani»

«In 20 anni - spiega il presidente Andrea Bettoni - abbiamo raggiunto i 370 iscritti. E aver raccolto già oltre 200 adesioni per la nostra iniziativa è l’aspetto che più gratifica. Significa aver lasciato qualcosa in ciascuno, a prescindere dal ruolo o dal livello raggiunto con la tavola da snowboard ai piedi. Vogliamo far crescere i giovani nella maniera più sana. Tutto ciò è diventato un elemento-cardine anche del documentario». Già, perché per festeggiare il compleanno è stato realizzato «Sbt20», di 24 minuti: un’idea del presidente «messa a terra» con Sara Beltrame. Che spiega: «Questo è un lavoro artigianale: ho percepito non solo il piacere dello sport puro ma anche il coraggio di certe scelte».

I numeri

Sono 345 i tesserati, 10 maestri e allenatori con Cristian Belingheri tecnico in Nazionale A. Globalmente 7 atleti in azzurro, 8 in Coppa Europa, 6 in Coppa del Mondo e 2 ai Mondiali e ai Giochi olimpici (Michela Moioli e Sofia Belingheri). In Coppa Europa 322 partenze, 28 podi, 6 vittorie. In Coppa del Mondo 169 start, 47 podi, 19 vittorie. Ai Mondiali 11 start, 5 podi: 1 oro, 2 argenti,3 bronzi. Alle Olimpiadi: 6 start, 4 podi: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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