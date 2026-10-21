Lo Scalve Boarder Team compie 20 anni: evento a Colere e documentario

Lo Scalve Boarder Team celebra i suoi (primi) vent’anni. All’insegna dell’agonismo sì, ma anche del divertimento: il caposaldo di un sodalizio nato nel 2006 e che sabato 24 ottobre festeggia (dalle 16) al PalaColere con un grande evento riservato ai tesserati e a tutti coloro che hanno lasciato e lasceranno un’impronta, in quella che per molti è diventata una seconda famiglia. Tre ore con parola ai protagonisti, spazio ai ricordi, agli aneddoti e a una tavola rotonda.

«Crescere giovani sani»

«In 20 anni - spiega il presidente Andrea Bettoni - abbiamo raggiunto i 370 iscritti. E aver raccolto già oltre 200 adesioni per la nostra iniziativa è l’aspetto che più gratifica. Significa aver lasciato qualcosa in ciascuno, a prescindere dal ruolo o dal livello raggiunto con la tavola da snowboard ai piedi. Vogliamo far crescere i giovani nella maniera più sana. Tutto ciò è diventato un elemento-cardine anche del documentario». Già, perché per festeggiare il compleanno è stato realizzato «Sbt20», di 24 minuti: un’idea del presidente «messa a terra» con Sara Beltrame. Che spiega: «Questo è un lavoro artigianale: ho percepito non solo il piacere dello sport puro ma anche il coraggio di certe scelte».

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