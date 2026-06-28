LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa

Il caldo non ha fermato la carica degli 850 (provenienti da 27 Paesi) che domenica 28 giugno hanno «invaso» Lovere per la dodicesima edizione del «LovereTRI», manifestazione che ha proposto due suggestivi percorsi sul lago: il «medio» con 1,9 chilometri a nuoto, 85 chilometri in bici e 15 di corsa (frazione ridotta a causa del caldo rispetto ai 21 km previsti). Il «37.2 no draft» con 900 metri in acqua, 30 chilometri in sella e 6,3 a piedi.