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Sport / Val Calepio e Sebino Domenica 28 Giugno 2026

LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa

TRIATHLON. Domenica 28 giugno di grande sport a Lovere per gli 850 partecipanti al 12° LovereTRI: nella gara «media» successi di Rodriguez e Serena. Nel «37.2» per Degasperi e Messori.

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Redazione Web
Redazione Web
LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa
Il vincitore del LovereTRI medio Ricardo Maximiliano Rodriguez
(Foto di Photoday)

Lovere

Il caldo non ha fermato la carica degli 850 (provenienti da 27 Paesi) che domenica 28 giugno hanno «invaso» Lovere per la dodicesima edizione del «LovereTRI», manifestazione che ha proposto due suggestivi percorsi sul lago: il «medio» con 1,9 chilometri a nuoto, 85 chilometri in bici e 15 di corsa (frazione ridotta a causa del caldo rispetto ai 21 km previsti). Il «37.2 no draft» con 900 metri in acqua, 30 chilometri in sella e 6,3 a piedi.

Medio a Rodriguez e Serena

Nella gara più lunga, in campo maschile si è imposto in rimonta l’argentino Ricardo Maximiliano Rodriguez (Alfa), terzo dopo il nuoto, che ha recuperato nelle ultime due frazioni è si è imposto in 3h45’04” davanti a Leonardo Allegri (Jesolo, 3h48’28”) e Alessandro Fabian (Elements, 3’48”57).

LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa
La vincitrice medio femminile Eva Serena
(Foto di Photoday)

Nel medio femminile Eva Serena (Dds) si conferma la regina di Lovere per il terzo anno di fila dominando dall’inizio alla fine: primo posto in 4h15’48” davanti a Matilde Salati (Valdigne, 4h27’18”) ed Elisabetta Stocco (Buonconsiglio, 4h33’49”).

«37.2» a Degasperi e Messori

LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa
Da sinistra Ronchi, Degasperi e Caspani
(Foto di Photoday)
LovereTRI: festa per 850 fra nuoto nel lago d’Iseo, bicicletta e corsa
Da sinistra Accorigi Messori e Milani
(Foto di Photoday)

Nelle prove 37.2 no draft doppio secondo posto targato Bergamo: fra i maschi Luca Ronchi (Venus, 1h27’12”) è stato preceduto di un paio di minuti dal vincitore Luca Degasperi (Doloteam, 1h27’12”); completa il podio Lorenzo Caspani (Swatt tri club, 1h29’24”). In campo femminile argento per Ilaria Accorigi (BgTri, 1h49’42”) alle spalle di Giorgia Messori (Overcome, prima in 1h38’18”); al terzo posto Danila Milani (226 Vt2.0, 1h50’25”).

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