Mercoledì l’Atalanta torna al lavoro. Domenica primo test internazionale

Mercato: Vavassori verso il Palermo

Sul fronte mercato, in attesa di qualche colpo in entrata sembra vicino il passaggio del giovane Dominic Vavassori in Serie B al Palermo. L’attaccante 20enne dell’Under 23 (che piace anche a Monza e Verona) dovrebbe trasferirsi in Sicilia in prestito secco oneroso per una stagione. Nella passata stagione Vavassori ha collezionato 30 presenze e 78 reti in Serie C, facendo anche l’esordio in prima squadra.