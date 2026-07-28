Mercoledì l’Atalanta torna al lavoro. Domenica primo test internazionale
CALCIO. Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri a fine ritiro, l’Atalanta mercoledì torna al lavoro e mette nel mirino i test internazionali: si comincia domenica 2 agosto in casa del Feyenoord.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Messi ormai alle spalle i due giorni di riposo concessi da mister Sarri dopo il ritiro terminato domenica a Zingonia, mercoledì 29 luglio l’Atalanta torna al lavoro nel pomeriggio quando mancano ormai solo tre settimane al debutto stagionale (giovedì 20 agosto con l’andata degli spareggi di Conference League). Nel mirino il primo test internazionale in programma domenica 2 agosto con il Feyenoord a Rotterdam, in Olanda, con fischio d’inizio alle 15.
Sabato 8 agosto poi i nerazzurri sono attesi a Gelsenkirchen (fischio d’inizio alle 17) contro i tedeschi dello Schalke 04. Venerdì 14 agosto a Bergamo la sfida all’Athletic Bilbao per il Trofeo Bortolotti (ore 20,45).
Mercato: Vavassori verso il Palermo
Sul fronte mercato, in attesa di qualche colpo in entrata sembra vicino il passaggio del giovane Dominic Vavassori in Serie B al Palermo. L’attaccante 20enne dell’Under 23 (che piace anche a Monza e Verona) dovrebbe trasferirsi in Sicilia in prestito secco oneroso per una stagione. Nella passata stagione Vavassori ha collezionato 30 presenze e 78 reti in Serie C, facendo anche l’esordio in prima squadra.
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