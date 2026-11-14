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Sport / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026

Motociclismo, se n’è andato il mitico Gagni: dalla regolarità al box di Stoner

IL LUTTO. Si è spento ieri al Papa Giovanni, dove era ricoverato da 20 giorni dopo una caduta dallo scooter. Aveva 74 anni. Da pilota vinse alla Sei Giorni, alla Valli Bergamasche e sull’Isola di Man.

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Danilo Sechi
Danilo Sechi

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Motociclismo, se n’è andato il mitico Gagni: dalla regolarità al box di Stoner
Pietro Gagni a Castiglion Fiorentino nel 1980 foto tinin brizio

Bergamo.

Altro grave lutto per il motociclismo bergamasco. Nel mese di agosto un incredibile incidente aveva stroncato a Clusone Attilio Petrogalli, nel mese di settembre era venuto a mancare Sandro Dall’Ara, venerdì è spirato - dopo quasi 20 giorni in coma alla Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII - Pietro Gagni, 74 anni (ne avrebbe compiuti 75 il 29 novembre), uno dei più grandi specialisti delle piccole cilindrate della regolarità e successivamente affermato meccanico nei box del Mondiale di velocità.

Il tragico incidente

Gagni era nato a Bagnatica, quando ancora si chiamava Rocca del Colle, e da tempo risiedeva a Pedrengo e viveva con la sorella «Titti» (la terza di tre sorelle, di cui una gemella) e la nipote Emma. Nella mattinata di domenica 25 ottobre, nella zona centrale del paese, aveva perso il controllo del suo scooter Honda 300, probabilmente per un malore, ed aveva sbattuto violentemente la testa procurandosi un gravissimo trauma cranico che gli aveva subito fatto perdere molto sangue. I soccorsi sono stati tempestivi, è stato anche tentato un intervento chirurgico ma le sue condizioni non sono mai migliorate, anzi si sono via via aggravate. Ieri mattina il triste epilogo. I parenti hanno scelto di donare gli organi.

Chi era Pietro Gagni

Gagni aveva iniziato la sua carriera in sella nel ’68, a Capriolo (Brescia), a una gara del Regionale, su una Muller 50. Il primo titolo italiano arrivò nel ’74, con la Gilera 50, poi fece il bis nel ’77 con la Swm 50. Due anche i titoli europei conquistati, nel ’79 nella classe 50, su Fantic, nell’82 nella classe 80 su Zündapp.Il pilota bergamasco si distinse anche alla Sei Giorni di Camerino del ’74 vincendo la classe 50, in tutto alle Sei Giorni raccolse sei medaglie d’oro.

Nella Valli Bergamasche, invece, ottenne tre successi: nel ’75 su Swm 50, nel 79 su Fantic 50 e nell’82 su Zündapp 80. Il 1975 fu l’anno che lo iscrisse nella storia della disciplina grazie alla vittoria del Vaso d’Argento con la Nazionale Italiana all’Isola di Man (in sella alla Swm). Nel quartetto anche Attilio Petrogalli, Pierluigi Rottigni e Gualtiero Brissoni. Nel ’78, in Svezia, aveva poi fatto parte del sestetto azzurro del Trofeo. Ha smesso di correre nel 1983.

Nel Motomondiale ha evidenziato le sue capacità per 26 anni. Dal 1986 al 2012 ha lavorato come meccanico per Yamaha, Ducati e Honda, e ha contribuito ai successi dei piloti in MotoGp tra cui Casey Stoner, Sete Gibernau, Max Biaggi, Marco Melandri. Ha anche seguito per sette anni il Team Cagiva Lucky Explorer Dakar con piloti quali Hubert Auriol, Ciro de Petri, Gilles Picard, Claudio Terruzzi, Franco Gualdi, Davide Trolli, Carlos Mass, Jordi Arcarons, Edy Orioli. I funerali verranno celebrati lunedì alle 15 nella parrocchiale di Pedrengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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