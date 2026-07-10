Non basta il gol di De Ketelaere: la Spagna elimina il Belgio

Charles De Ketelaere entra ancor di più nella storia dell’Atalanta. Con il gol segnato alla Spagna nei quarti di finale del Mondiale, è diventato il primo nerazzurro ad aver segnato tre gol nel torneo, superando i due firmati da Caniggia nel 1990. Una magra consolazione, perché il suo Belgio è stato eliminato dalla Spagna con un gol di Merino a due minuti dal novantesimo.

Un’altra prova positiva per De Ketelaere, che il commissario tecnico Rudi Garcia ha schierato ancora una volta nel ruolo di centravanti, a maggior ragione dopo la doppietta contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale. La Spagna, che ha fatto la partita, è passata in vantaggio alla mezz’ora con Fabian Ruiz, ma è stata raggiunta proprio da De Ketelaere a pochi minuti dall’intervallo. Poi, nel finale, quando tutto faceva pensare che la sfida sarebbe proseguita ai supplementari, la doccia fredda per il Belgio con il gol di Merino. Il belga numero 17 era l’ultimo giocatore dell’Atalanta in corsa per il Mondiale: ora meritate vacanze, prima di tornare a Zingonia. In attesa di capire quanto saranno forti le sirene del mercato.