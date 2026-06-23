Qualificazioni di Wimbledon, Pigato sconfitta al primo turno

Lisa Pigato è stata sconfitta nel primo turno delle qualificazioni del suo primo Wimbledon da professionista. La 23enne bergamasca, testa di serie numero 28 della griglia preliminare dei Championships, si è arresa alla coetanea tedesca Noma Noha Akugue (152 Wta), a segno per 7-6 6-3. La partita era decisamente alla portata della numero 1 orobica , dunque l’esito lascia parecchio amaro in bocca.

Rammarico soprattutto nel primo set

Il rammarico sta soprattutto nel primo parziale, in cui Pigato è stata in vantaggio 4-2 ma ha sprecato una chance del 5-2, venendo poi rimontata e sconfitta al tie-break. Anche nel secondo Lisa è stata avanti 1-0 mancando quattro opportunità per salire sul 2-0: a nulla poi è valso annullare 7 match-point, l’ottavo è stato quello fatale.