Qualificazioni di Wimbledon, Pigato sconfitta al primo turno
TENNIS. La 23enne bergamasca, ai primi Championships da professionista, si è arresa alla tedesca Noma Noha Akugue 7-6 6-3. Non mancano i rimpianti.Lettura meno di un minuto.
Lisa Pigato è stata sconfitta nel primo turno delle qualificazioni del suo primo Wimbledon da professionista. La 23enne bergamasca, testa di serie numero 28 della griglia preliminare dei Championships, si è arresa alla coetanea tedesca Noma Noha Akugue (152 Wta), a segno per 7-6 6-3. La partita era decisamente alla portata della numero 1 orobica, dunque l’esito lascia parecchio amaro in bocca.
Rammarico soprattutto nel primo set
Il rammarico sta soprattutto nel primo parziale, in cui Pigato è stata in vantaggio 4-2 ma ha sprecato una chance del 5-2, venendo poi rimontata e sconfitta al tie-break. Anche nel secondo Lisa è stata avanti 1-0 mancando quattro opportunità per salire sul 2-0: a nulla poi è valso annullare 7 match-point, l’ottavo è stato quello fatale.
Lisa Pigato ha iniziato alla grande il suo 2026, salvo poi dover raccogliere qualche delusione, peraltro inevitabile quando ci si assesta a livelli così alti, a ridosso delle prime 100 al mondo. L’importante ora è correggere i punti deboli che stanno venendo a galla, per riuscire a costruirsi quella solidità che ancora manca in vista di un ulteriore step verso l’alto.
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