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Sport / Bergamo Città Martedì 23 Giugno 2026

Qualificazioni di Wimbledon, Pigato sconfitta al primo turno

TENNIS. La 23enne bergamasca, ai primi Championships da professionista, si è arresa alla tedesca Noma Noha Akugue 7-6 6-3. Non mancano i rimpianti.

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Redazione Web
Redazione Web
Qualificazioni di Wimbledon, Pigato sconfitta al primo turno
Lisa Pigato, tennista bergamasca di 23 anni, ha disputato le qualificazioni del suo primo Wimbledon da professionista
(Foto di Fitp)

Lisa Pigato è stata sconfitta nel primo turno delle qualificazioni del suo primo Wimbledon da professionista. La 23enne bergamasca, testa di serie numero 28 della griglia preliminare dei Championships, si è arresa alla coetanea tedesca Noma Noha Akugue (152 Wta), a segno per 7-6 6-3. La partita era decisamente alla portata della numero 1 orobica, dunque l’esito lascia parecchio amaro in bocca.

Rammarico soprattutto nel primo set

Il rammarico sta soprattutto nel primo parziale, in cui Pigato è stata in vantaggio 4-2 ma ha sprecato una chance del 5-2, venendo poi rimontata e sconfitta al tie-break. Anche nel secondo Lisa è stata avanti 1-0 mancando quattro opportunità per salire sul 2-0: a nulla poi è valso annullare 7 match-point, l’ottavo è stato quello fatale.

Lisa Pigato ha iniziato alla grande il suo 2026, salvo poi dover raccogliere qualche delusione, peraltro inevitabile quando ci si assesta a livelli così alti, a ridosso delle prime 100 al mondo. L’importante ora è correggere i punti deboli che stanno venendo a galla, per riuscire a costruirsi quella solidità che ancora manca in vista di un ulteriore step verso l’alto.

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