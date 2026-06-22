Raduno a Zingonia per l’Atalanta dal 6 luglio. Amichevole a Rotterdam il 2 agosto
SERIE A. Il raduno nel centro Bortolotti terminerà il 26 luglio.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Prende il via lunedì 6 luglio la nuova stagione dell’Atalanta. Dopo tre giorni di visite mediche e test, dal 9 al 12 luglio, i primi allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.
Sempre in sede la prima parte del ritiro precampionato, da lunedì 13 a domenica 26 luglio. Tra le amichevoli al momento in programma c’è quella di domenica 2 agosto a Rotterdam contro il Feyenoord .
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